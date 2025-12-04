Flamengo campeão: veja resultados, melhores momentos e a tabela atualizada do Brasileirão

Brasileirão está com várias definições em aberto. Lucas Figueiredo,CBF / Divulgação

O Brasileirão 2025 está nas rodadas finais, mas ainda restam definições. O campeão é o Flamengo, que chegou aos 78 pontos na tabela e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Palmeiras, 73.

Mas e as definições dos classificados à Libertadores e rebaixados à Série B? Confira os jogos desta quarta e a tabela do Brasileirão abaixo.

Jogos do Brasileirão nesta quarta-feira (3)

Fortaleza 2x1 Corinthians

O Fortaleza ganhou fôlego decisivo na noite desta quarta-feira (3). A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Castelão, tirou o time de Martín Palermo da zona de rebaixamento e alterou o desenho da parte de baixo da tabela. O resultado pressiona principalmente o Inter, que tropeçou contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

Bragantino 4x0 Vitória

Concorrente direto do Inter na briga contra o rebaixamento, o Vitória perdeu para o Bragantino, por 4 a 0, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, na noite desta quarta-feira (3). Os gols da partida foram anotados pelo ex-colorado Eduardo Sasha, duas vezes, Lucas Barbosa e Jhon Jhon. Com o resultado, os baianos permanecem com 42 pontos.

Juventude 0x3 Santos

No último desafio em casa pelo Brasileirão 2025, o Juventude foi goleado pelo Santos em noite de Neymar no Alfredo Jaconi. Com três gols no segundo tempo, o craque santista definiu o placar de 3 a 0 diante de mais de 15.343 mil pessoas presentes. O maior público da casa alviverde em 2025.

Bahia 2x0 Sport

O Bahia não encontrou dificuldades para superar o frágil e já rebaixado Sport na Fonte Nova. Seguindo firme na briga por uma vaga direta para a Libertadores de 2026, o time baiano fez uma verdadeira blitz os 90 minutos e saiu com o triunfo por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

São Paulo 3x0 Inter

Contra o São Paulo, o Inter foi moroso, desorganizado, desatento e foi goleado, na Vila Belmiro, por 3 a 0. Foram oito gols em dois jogos, a terceira pior defesa do Brasileirão. Na última rodada, só uma improvável combinação de resultados impede o segundo rebaixamento colorado.

Flamengo 1x0 Ceará

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, e conquistou o título do Brasileirão. O time carioca venceu com gol de Samuel Lino e chegou aos 78 pontos da tabela. Assim, não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Palmeiras, que soma 73 pontos.

Atlético-MG 0x3 Palmeiras

O Palmeiras venceu o Atlético-MG, na Arena do Galo, nesta quarta-feira, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Luighi, Allan e Flaco López. No entanto, o resultado não foi o suficiente para se manter na briga pelo título, conquistado pelo Flamengo, que venceu o Ceará e levantou a taça.

Resultados da quarta (3) no Brasileirão

Veja a tabela do Brasileirão