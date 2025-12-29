Flamengo anuncia renovação com Filipe Luís até 2027 

Treinador de 40 anos seguirá até 2027. Adriano Fontes / Flamengo,Divulgação

O treinador responsável pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2025 com o Flamengo seguirá no cargo até o final de 2027. Após uma novela, o clube carioca chegou a um acordo com Filipe Luís e sua comissão técnica, nesta segunda-feira (29), para a renovação do contrato, restando três dias para acabar.

"A história NÃO vai parar de ser escrita. Ele fica até 2027!", comemorou o Flamengo nas redes sociais.

Com a renovação, o planejamento do Flamengo para 2026 poderá seguir em frente. Filipe Luís já vinha participando de tudo, mas a arrastada negociação gerou desgaste e até pessimismo no clube, o que fez a diretoria travar novas saídas de jogadores caso um novo treinador assumisse avaliar o elenco.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap — declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.

A negociação acontecia desde o primeiro semestre do ano, e os últimos dias foram de muitas conversas para chegar a um acordo. A questão financeira foi o principal empecilho, mas o Flamengo esticou a corda e chegou perto do que Filipe Luís pediu.

Menor salário da Série A

O jovem treinador de 40 anos recebia o mesmo salário desde que assumiu o clube em outubro de 2024, após a demissão de Tite. Era o menor valor entre todos os técnicos da Série A. Ele receberá um aumento considerável com o novo contrato.

Filipe Luís tem o desejo de trabalhar na Europa, por isso a multa rescisória tinha papel importante na discussão do novo contrato. O técnico, porém, entende que este não seria o melhor momento para uma transferência.