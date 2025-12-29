Flamengo anuncia renovação com Filipe Luís até 2027 

O treinador responsável pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2025 com o Flamengo seguirá no cargo até o final de 2027. Após uma novela, o clube carioca chegou a um acordo com Filipe Luís e sua comissão técnica, nesta segunda-feira (29), para a renovação do contrato, restando três dias para acabar.
"A história NÃO vai parar de ser escrita. Ele fica até 2027!", comemorou o Flamengo nas redes sociais.
Com a renovação, o planejamento do Flamengo para 2026 poderá seguir em frente. Filipe Luís já vinha participando de tudo, mas a arrastada negociação gerou desgaste e até pessimismo no clube, o que fez a diretoria travar novas saídas de jogadores caso um novo treinador assumisse avaliar o elenco.
— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap — declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.
A negociação acontecia desde o primeiro semestre do ano, e os últimos dias foram de muitas conversas para chegar a um acordo. A questão financeira foi o principal empecilho, mas o Flamengo esticou a corda e chegou perto do que Filipe Luís pediu.
Menor salário da Série A
O jovem treinador de 40 anos recebia o mesmo salário desde que assumiu o clube em outubro de 2024, após a demissão de Tite. Era o menor valor entre todos os técnicos da Série A. Ele receberá um aumento considerável com o novo contrato.
Filipe Luís tem o desejo de trabalhar na Europa, por isso a multa rescisória tinha papel importante na discussão do novo contrato. O técnico, porém, entende que este não seria o melhor momento para uma transferência.
Além da janela menos aquecida, por causa do meio da temporada no futebol europeu, ele não tem as credenciais exigidas pela Uefa para atuar no futebol europeu.