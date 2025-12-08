Editoria de Esportes de ZH elege a seleção do Brasileirão 2025; confira

Arrascaeta foi o craque do Brasileirão. Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP

O Brasileirão chegou ao fim no último final de semana, com o Flamengo tornando-se campeão do torneio de pontos corridos. A equipe rubro-negra não conquistava o título desde a temporada de 2020.

Para celebrar mais um Brasileirão, a Editoria de Esportes de ZH elegeu, por meio de votação, o time ideal. Além disso, foram escolhidos o melhor técnico, a revelação e o craque do campeonato. O esquema escolhido foi o 4-3-3.

Cinco equipes estão representadas. Campeão, o Fla teve cinco jogadores na seleção, com destaque para a dupla de zaga (Léo Ortiz e Léo Pereira). Além dos defensores, Rossi, Jorginho e Arrascaeta entraram nos 11.

O Palmeiras, vice-campeão, teve apenas um jogador na lista (Vitor Roque). O segundo time com mais atletas foi o Vasco (Paulo Henrique e Rayan). Mirassol e Cruzeiro também tiveram atletas citados — Reinaldo do time paulista e Matheus Pereira e Kaio Jorge dos mineiros.

O craque Arrascaeta também foi do campeão, o único eleito de forma unânime pelos votantes. O escolhido como revelação foi Rayan (Vasco), enquanto o melhor treinador foi Rafael Guanaes (Mirassol).

Seleção do Brasileirão:

Time:

Goleiro: Rossi (Flamengo)

Rossi (Flamengo) Lateral-direito: Paulo Henrique (Vasco)

Paulo Henrique (Vasco) Zagueiro: Léo Ortiz (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo) Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo) Lateral-esquerdo: Reinaldo (Mirassol);

Reinaldo (Mirassol); Volante: Jorginho (Flamengo),

Jorginho (Flamengo), Meio-campo: Arrascaeta (Flamengo)

Arrascaeta (Flamengo) Meio-campo: Matheus Pereira (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro) Atacante: Vitor Roque (Palmeiras)

Vitor Roque (Palmeiras) Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro)

Kaio Jorge (Cruzeiro) Atacante: Rayan (Vasco)

Craque:

Arrascaeta (Flamengo)

Treinador:

Rafael Guanaes (Mirassol).

Revelação:

Rayan (Vasco)