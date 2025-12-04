Confiantes na permanência: Ceará e Fortaleza dependem apenas de si para evitar rebaixamento no Brasileirão

Ceará e Fortaleza dependem apenas de si para se manter na elite do futebol brasileiro. Montagem com fotos de Felipe Santos / Ceará SC e Mateus Lotif / FEC

O futebol cearense viverá um final de semana repleto de tensão e expectativa sobre o futuro dos dois principais clubes na Série A. Ceará e Fortaleza estão fora da zona do rebaixamento e na última rodada do Brasileirão dependem apenas de si para a manutenção na elite do futebol brasileiro.

O Inter, no entanto, depende de resultados negativos das equipes cearenses. Além de vencer o Bragantino, no domingo (7), no Beira-Rio, o Colorado depende de dois de quatro cenários para se manter na Série A, e dois deles envolvem os cearenses.

O Ceará recebe o Palmeiras no Castelão, enquanto o Fortaleza visita o Botafogo, no Rio de Janeiro. Em caso de vitórias, ambos seguem na primeira divisão e o Inter é rebaixado. E o sentimento por lá é de confiança na manutenção de ambos.

Frustração pela temporada, mas confiança na manutenção

Em conversas com alguns jornalistas cearenses, é possível entender que a torcida do Ceará vive um misto de emoções. O fato do clube decidir sua vida em casa, com o apoio da sua torcida, é animador.

Sobretudo, o adversário deixa o clima mais tranquilo. O Palmeiras não luta por mais nada na temporada, após os vices da Libertadores e do Brasileirão. Existe a possibilidade do clube paulista não viajar com seus principais jogadores para a última rodada.

— A maioria ainda nutre uma confiança de que o Ceará vai conseguir fazer seu papel na Arena Castelão, sobretudo pelo cenário do jogo, em que o Palmeiras chega sem nenhum objetivo no campeonato — analisa Mateus Moura, jornalista do O Povo.

Nos bastidores do Ceará existe um sentimento de confiança de que o clube vencerá na última rodada. Porém, boa parte da torcida também nutre um sentimento de frustração, conforme explica Moura.

— O sentimento entre boa parte, para não dizer esmagadora, dos torcedores do Ceará é de enorme frustração. O time fez um bom primeiro turno e vinha conseguindo ter um returno equilibrado, mantendo uma boa margem para a zona de rebaixamento. Em determinado momento, os torcedores chegaram a criar uma expectativa de que o clube pudesse buscar algo a mais na competição, como uma pré-Libertadores.

Dos últimos cinco jogos do Brasileirão, no entanto, o Ceará ganhou apenas um, perdeu três e empatou outro. Os resultados deixaram a equipe ameaçada.

Momento positivo faz Fortaleza acreditar em vitória fora

Dos confrontos da última rodada entre as equipes que brigam para não cair, o Fortaleza tem o pior adversário. O Botafogo disputa uma vaga direta na Libertadores de 2026 e jogará em casa.

No entanto, o Leão vive um grande momento. A equipe cresceu na reta final do Brasileirão, sem perder há nove jogos, e deixou o Z-4 após 27 rodadas.

— A torcida incorporou um sentimento de total confiança. As quatro vitórias seguidas fizeram o time deixar a zona de rebaixamento e resgataram aquela sinergia entre arquibancada e campo, que tinha sido perdida ao longo da temporada, um completo desastre antes da chegada de Martín Palermo — explica Moura.

O sentimento de confiança entre os torcedores aumenta ainda mais pelo Fortaleza depender apenas de si, mesmo que o adversário seja complicado.