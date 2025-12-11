Brasileirão começa em janeiro e irá parar na Copa do Mundo; confira datas

Flamengo é o atual campeão do campeonato. Joilson Marconne / CBF/Divulgação

O Brasileirão de 2025 acabou no último final de semana, mas a edição do próximo ano já tem data para começar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para o dia 28 de janeiro a primeira rodada da competição, quase dois meses antes que nesta temporada.

A última rodada está marcada para o dia 2 de dezembro. Em 2026, o campeonato nacional será realizado de forma simultânea aos Estaduais. Ainda não existe data para a divulgação da tabela das rodadas.

O Campeonato Brasileiro terá uma pausa de cinco semanas durante a Copa do Mundo de 2026. A competição terá um hiato de aproximadamente sete semanas entre a 18ª e 19ª rodada. O torneio para no dia 1º de junho e retorna no dia 22 de julho. O Mundial de seleções se inicia no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho.

Outra mudança que foi confirmada pela CBF é que o Brasileirão, que hoje classifica seis equipes para a Libertadores, passará a ter cinco vagas. Isso pois a Copa do Brasil passará a dar duas vagas para a principal competição sul-americana.

Os times do Brasileirão