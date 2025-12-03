Nesta quarta-feira (3), o Bragantino bateu o Vitória pelo placar de 4 a 0, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão. A partida ocorreu no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

O resultado foi bom para o Inter, já que segurou o Vitória no alcance, ainda que dentro do Z-4. Os baianos ocupam a 17ª posição, com 42 pontos. O Inter é 18º, com um a menos.

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.