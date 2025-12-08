Bola de Prata hoje: horário e onde assistir à premiação dos melhores do Brasileirão 2025

Quem foram os melhores jogadores e jogadoras do Campeonato Brasileiro 2025? É a questão que a 56ª edição do Bola da Prata busca responder nesta segunda-feira (8), a partir das 12h, em São Paulo.
A tradicional cerimônia organizada pela ESPN premiará os melhores jogadores por posição e, neste ano, nenhum representante da dupla Gre-Nal deve aparecer entre os destaques.
O evento tem transmissão ao vivo nos canais ESPN e na Disney+.
Bola da Prata 2025
Quando? Segunda-feira (8), às 12h
Onde assistir? ESPN e Disney+
