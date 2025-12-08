Bola de Prata 2025 premia os melhores do Brasileirão; veja os vencedores

O Brasileirão 2025 chegou ao fim e, nesta segunda-feira (8), ocorreu o prêmio Bola de Prata. O evento é promovido pela ESPN.
A premiação reconheceu os melhores jogadores das competições femininas e masculinas, além de treinadores, gols mais bonitos e revelações. Também foi entregue a Bola de Ouro, o principal troféu, que foi para o destaque entre todos os atletas.
O Bola de Prata está na 56ª edição e foi lançado em 1970 pela Revista Placar.
Confira os premiados
Melhor da Série B
Josué (Coritiba)
Gol mais bonito feminino
Manu Balbinot (Real Brasília)
Gol mais bonito masculino
Pedro (Flamengo)
Revelação feminina
Johnson (Corinthians)
Revelação masculina
Allan (Palmeiras)
Seleção Bola de Prata feminina
Camila Rodrigues (Cruzeiro); Gi Fernandes (Corinthians), Mariza (Corinthians), Thaís Ferreira (Corinthians) e Gisseli (Cruzeiro); Lorena Bedoya (Cruzeiro), Gabi Zanotti (Corinthians) e Vic Albuquerque (Corinthians); Amanda Gutierrez (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson (Corinthians).
Seleção Bola de Prata masculina
Walter (Mirassol); Paulo Henrique (Vasco), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Reinaldo (Mirassol); Lucas Romero (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Arrascaeta (Flamengo); Pedro (Flamengo), Vitor Roque (Palmeiras) e Kaio Jorge (Cruzeiro).
Melhor técnico feminino
Lucas Piccinato (Palmeiras)
Melhor técnico masculino
Rafael Guanaes (Mirassol)
Craque feminina
Gabi Zanotti
Craque masculino
Arrascaeta (Flamengo)
