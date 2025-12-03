Inter encara o São Paulo na Vila Belmiro. MAURÍCIO DE SOUZA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após a confirmação matemática das quedas de Sport e Juventude, resta a definição dos últimos dois clubes que serão rebaixados para a Série B do Brasileirão em 2026. Acompanhe em GZH os jogos desta quarta (3) que terão influência direta na luta contra o Z-4.

A semana se iniciou com Fortaleza e Inter dentro da zona indesejada do Brasileirão. Mas seis partidas desta quarta (3) podem mudar a situação:

19h - Bragantino x Vitória

19h - Fortaleza x Corinthians

19h30min - Juventude x Santos

20h - São Paulo x Inter

21h30min - Flamengo x Ceará

21h30min - Atlético-MG x Palmeiras

Confira os lances em tempo real e como os resultados interferem na luta contra o Z-4 no Brasileirão.

