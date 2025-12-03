Após a confirmação matemática das quedas de Sport e Juventude, resta a definição dos últimos dois clubes que serão rebaixados para a Série B do Brasileirão em 2026. Acompanhe em GZH os jogos desta quarta (3) que terão influência direta na luta contra o Z-4.
A semana se iniciou com Fortaleza e Inter dentro da zona indesejada do Brasileirão. Mas seis partidas desta quarta (3) podem mudar a situação:
- 19h - Bragantino x Vitória
- 19h - Fortaleza x Corinthians
- 19h30min - Juventude x Santos
- 20h - São Paulo x Inter
- 21h30min - Flamengo x Ceará
- 21h30min - Atlético-MG x Palmeiras
Confira os lances em tempo real e como os resultados interferem na luta contra o Z-4 no Brasileirão.
Veja a tabela do Brasileirão
Siga os jogos da luta contra o Z-4 no Brasileirão
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲