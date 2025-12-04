Adversário do Inter na luta contra o Z-4, Vitória é goleado pelo Bragantino

Concorrente direto do Inter na briga contra o rebaixamento, o Vitória perdeu para o Bragantino, por 4 a 0, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, na noite desta quarta-feira (3). Os gols da partida foram anotados pelo ex-colorado Eduardo Sasha, duas vezes, Lucas Barbosa e Jhon Jhon. Com o resultado, os baianos permanecem com 42 pontos.
Na última rodada da competição, o Vitória enfrenta o São Paulo, no Barradão, em Salvador. A equipe precisará torcer contra os adversários direto já que não depende mais só de si para escapar.
Goleada em Bragança
Jogando em casa, o Bragantino tomou a iniciativa da partida desde o primeiro minuto. O atacante ex-Inter, Eduardo Sasha, abriu o placar com apenas cinco minutos após passe de Jhon Jhon pela ponta esquerda.
Dois minutos depois, aos 8, mais uma jogada bem trabalhada do Bragantino, dessa vez pela direita. Nathan encontrou Pitta na área, que ajeitou de cabeça para Sasha anotar o segundo dele na noite.
Segundo tempo
Mesmo com a vantagem no placar, o Bragantino não abdicou de atacar na etapa complementar. Lucas Barbosa ampliou o placar aos sete minutos.
O Bragantino ainda marcou o quarto com Jhon Jhon, após pegar o rebote de Thiago Couto.
Próximo jogo do Vitória
- Domingo (7) - Vitória x São Paulo (16h).