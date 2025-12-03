Abel Braga no Inter e Mano Menezes no Grêmio: onde estavam os técnicos da Série A em 2006

Com a volta de Abel Braga ao Inter, a dupla Gre-Nal passou a ter os mesmos treinadores do Brasileirão de 2006. Há 19 anos, Mano Menezes e Abel comandaram os dois gigantes e se enfrentaram em quatro gre-nais na temporada. Zero Hora fez um levantamento de onde estavam os treinadores dos outros times da Série A em 2006.
Dos 18 outros treinadores do Brasileirão, apenas quatro já trabalhavam como técnicos em 2006. São eles Leonardo Jardim, Dorival Jr., Vagner Mancini e Jorge Sampaoli.
Onde estavam os técnicos do Brasileirão em 2006
Flamengo - Filipe Luís
Recém-campeão da Libertadores e próximo de conquistar também o Brasileirão, Filipe Luís em 2006 estava disputando o Campeonato Espanhol pela primeira vez com o Deportivo La Coruña.
Palmeiras - Abel Ferreira
Hoje multicampeão com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira estava na reta final de sua carreira como jogador do Sporting.
Cruzeiro - Leonardo Jardim
Estava em seu primeiro clube na carreira. À época com 32 anos, o português treinava o pequeno time de seu país Camacha, da região portuguesa de Santa Cruz.
Mirassol - Rafael Guanaes
Técnico do time sensação do Brasileirão, Rafael Guanaes estava na Campbell University, do Estados Unidos, onde jogou torneios do futebol universitário.
Botafogo - Davide Ancelotti
Tinha apenas 17 anos e jogava na base do Milan, que tinha seu pai como treinador do time principal.
Fluminense - Luis Zubeldía
Depois de deixar a carreira de jogador precocemente aos 23 anos, em 2004, Zubeldia estudava jornalismo em 2006 antes de iniciar a carreira de técnico na base do Lanús.
Bahia - Rogério Ceni
Ceni era goleiro recém-campeão da Libertadores e Mundial pelo São Paulo. Em 2006, foi derrotado pelo Inter na final da Libertadores, ganhou o Brasileirão e foi um dos goleiros reservas da Seleção Brasileira no Mundial disputado na Alemanha.
São Paulo - Hernán Crespo
Disputou em 2006 a última de suas três Copas do Mundo pela seleção da Argentina. Fez parte do elenco do Chelsea campeão inglês sob comando de José Mourinho.
Corinthians - Dorival Jr.
Iniciava a carreira como treinador e trabalhou naquela temporada no Fortaleza.
Vasco - Fernando Diniz
Estava em seus últimos anos como jogador de futebol. Em 2006 defendeu o Paulista, de Jundiaí.
Bragantino - Vagner Mancini
Estava no início da carreira como treinador. Comandava o Al-Nasr, seu segundo clube na trajetória na casamata.
Atlético-MG - Jorge Sampaoli
Depois de começar a carreira de técnico em ligas amadoras da Argentina, em 2006 comandava o Sporting Cristal, do Peru.
Vitória - Jair Ventura
Disputou a última temporada de sua curta carreira como jogador, encerrada aos 26 anos. Defendia o Madureira, do Rio de Janeiro.
Santos - Juan Pablo Vojvoda
Zagueiro de pouco sucesso, defendeu em 2006 o pequeno Cultural y Deportiva Leonesa, da Espanha.
Fortaleza - Martín Palermo
Estava em sua segunda passagem pelo Boca Juniors. Em 2006 conquistou os títulos do Clausura e da Recopa Sul-Americana pelo clube argentino.
Juventude - Thiago Carpini
Disputava o último ano de sua carreira de volante. Defendeu o Estrela do Norte, do Espírito Santo.
Sport - Cesar Lucena
Era zagueiro do Guarani, de Campinas.
Ceará - Léo Condé
