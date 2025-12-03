Abel Braga no Inter e Mano Menezes no Grêmio: onde estavam os técnicos da Série A em 2006

Déjà vu: Mano Menezes no Grêmio e Abel no Inter, em 2006. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte / Agência RBS

Com a volta de Abel Braga ao Inter, a dupla Gre-Nal passou a ter os mesmos treinadores do Brasileirão de 2006. Há 19 anos, Mano Menezes e Abel comandaram os dois gigantes e se enfrentaram em quatro gre-nais na temporada. Zero Hora fez um levantamento de onde estavam os treinadores dos outros times da Série A em 2006.

Dos 18 outros treinadores do Brasileirão, apenas quatro já trabalhavam como técnicos em 2006. São eles Leonardo Jardim, Dorival Jr., Vagner Mancini e Jorge Sampaoli.

Onde estavam os técnicos do Brasileirão em 2006

Flamengo - Filipe Luís

Recém-campeão da Libertadores e próximo de conquistar também o Brasileirão, Filipe Luís em 2006 estava disputando o Campeonato Espanhol pela primeira vez com o Deportivo La Coruña.

Filipe Luís conquistou a Libertadores pelo Flamengo. LUIS ACOSTA / AFP

Palmeiras - Abel Ferreira

Hoje multicampeão com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira estava na reta final de sua carreira como jogador do Sporting.

Abel Ferreira é multicampeão pelo Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Cruzeiro - Leonardo Jardim

Estava em seu primeiro clube na carreira. À época com 32 anos, o português treinava o pequeno time de seu país Camacha, da região portuguesa de Santa Cruz.

Leonardo Jardim comanda o Cruzeiro. KARIM JAAFAR / AFP

Mirassol - Rafael Guanaes

Técnico do time sensação do Brasileirão, Rafael Guanaes estava na Campbell University, do Estados Unidos, onde jogou torneios do futebol universitário.

Rafael Guanaes, do Mirassol. JP Pinheiro / Agência Mirassol

Botafogo - Davide Ancelotti

Tinha apenas 17 anos e jogava na base do Milan, que tinha seu pai como treinador do time principal.

Davide Ancelotti comanda o Botafogo. Vitor Silva / Botafogo

Fluminense - Luis Zubeldía

Depois de deixar a carreira de jogador precocemente aos 23 anos, em 2004, Zubeldia estudava jornalismo em 2006 antes de iniciar a carreira de técnico na base do Lanús.

Zubeldía comanda o Fluminense; Marcelo Gonçalves / Divulgação

Bahia - Rogério Ceni

Ceni era goleiro recém-campeão da Libertadores e Mundial pelo São Paulo. Em 2006, foi derrotado pelo Inter na final da Libertadores, ganhou o Brasileirão e foi um dos goleiros reservas da Seleção Brasileira no Mundial disputado na Alemanha.

Ceni é técnico do Bahia. FELIPE OLIVEIRA / Bahia,Divulgação

São Paulo - Hernán Crespo

Disputou em 2006 a última de suas três Copas do Mundo pela seleção da Argentina. Fez parte do elenco do Chelsea campeão inglês sob comando de José Mourinho.

Crespo comanda o São Paulo. Rubens Chiri / SPFC,Divulgação

Corinthians - Dorival Jr.

Iniciava a carreira como treinador e trabalhou naquela temporada no Fortaleza.

Dorival comanda o Corinthians. André Ávila / Agencia RBS

Vasco - Fernando Diniz

Estava em seus últimos anos como jogador de futebol. Em 2006 defendeu o Paulista, de Jundiaí.

Fernando Diniz comanda o Vasco. Duda Fortes / Agencia RBS

Bragantino - Vagner Mancini

Estava no início da carreira como treinador. Comandava o Al-Nasr, seu segundo clube na trajetória na casamata.

Mancini comanda o Bragantino. Heber Gomes / Atlético-GO

Atlético-MG - Jorge Sampaoli

Depois de começar a carreira de técnico em ligas amadoras da Argentina, em 2006 comandava o Sporting Cristal, do Peru.

Sampaoli comanda o Atlético-MG. PEDRO SOUZA / Atlético-MG,Divulgação

Vitória - Jair Ventura

Disputou a última temporada de sua curta carreira como jogador, encerrada aos 26 anos. Defendia o Madureira, do Rio de Janeiro.

Jair Ventura durante treino do Vitória. Victor Ferreira / Vitória,Divulgação

Santos - Juan Pablo Vojvoda

Zagueiro de pouco sucesso, defendeu em 2006 o pequeno Cultural y Deportiva Leonesa, da Espanha.

Vojvoda é técnico do Santos. Fortaleza / Divulgação

Fortaleza - Martín Palermo

Estava em sua segunda passagem pelo Boca Juniors. Em 2006 conquistou os títulos do Clausura e da Recopa Sul-Americana pelo clube argentino.

Palermo comanda o Fortaleza. Mateus Lotif / FEC, Divulgação

Juventude - Thiago Carpini

Disputava o último ano de sua carreira de volante. Defendeu o Estrela do Norte, do Espírito Santo.

Thiago Carpini durante treino do Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Sport - Cesar Lucena

Era zagueiro do Guarani, de Campinas.

Cesar Lucena comanda o Sport. @paulopaivafoto / Sport Recife,Divulgação

Ceará - Léo Condé

Condé comanda o Ceará. Gabriel Silva / Ceará,Divulgação