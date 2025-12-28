A um mês do início do Brasileirão, como estão os times da Série A

A um mês do começo do Brasileirão 2026, os 20 times da elite do futebol nacional se preparam para uma temporada diferente em relação aos últimos anos. A competição se iniciará em janeiro e será disputada junto com os Estaduais.
Após um 2025 com três representantes na Série A, o Rio Grande do Sul terá apenas Grêmio e Inter na primeira divisão. O Juventude, após o rebaixamento, disputará a Série B.
Abaixo, Zero Hora mostra a situação atual de cada um dos times participantes da Série A. Confira:
Athletico-PR
Técnico: Odair Hellmann teve o contrato estendido até dezembro de 2026. O vínculo anterior ia até maio. Ele chegou ao clube em maio de 2025 e conduziu o Furacão no retorno à Série A.
Reforços:
- Alejandro García (M), ex-Once Caldas
- Juan Portilla (V), ex-Talleres
- Gilberto (LD), do Palmeiras
- Jadson (V), do Juventude
Podem chegar:
- Otávio (V), do Fluminense
- Eduardo Sasha (A), do Bragantino
De saída:
- Kevin Velasco (A), ao Puebla-MEX
- Mateo Gamarra (Z), ao Olimpia
- Di Yorio (A) ao Santos Laguna-MEX
Time-base: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Juan Portilla, Alejandro García e Zapelli; Julimar e Viveros.
Atlético-MG
Técnico: Jorge Sampaoli deve continuar no comando da equipe. O argentino tem contrato até 2027.
Reforços:
- Renan Lodi (LE), Al-Hilal
Podem chegar:
- Matías Galarza (V), do Talleres
- Juninho Capixaba (LE), do Bragantino
De saída:
- Saravia (LD), fim de contrato
- Fausto Vera (V), ao River Plate
- Caio Paulista (LE), ao Palmeiras
- Gabriel Átila (G), fim de contrato
Time-base: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Bernard e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk.
Bahia
Técnico: Rogério Ceni deve continuar no comando da equipe. Ele tem contrato até 2027.
Reforços:
Podem chegar: o clube não tem propostas em andamento.
De saída:
- Danilo Fernandes (G), aposentadoria
- Santiago Arias (LD), final de contrato
- Tiago (A), ao Orlando City
Time-base: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Ademir, Erick Pulga e Everton Ribeiro; Willian José.
Botafogo
Técnico: o argentino Martín Anselmi chega para substituir Davide Ancelotti, que se demitiu ao final da temporada.
Reforços:
- Riquelme (Z), do Sport
Podem chegar:
- Lucas Villalba (A), do Nacional-URU
- Pedro Bicalho (V), do Qarabag-AZE
- Júlio Romão (V), do Ferencváros-HUN
- Gleiker Mendoza (A), do Kryvbas-UCR
- Ferraresi (Z), do São Paulo
De saída:
- Marlon Freitas (V), ao Palmeiras
- Gonzalo Mastriani (A), fim de empréstimo
- Gabriel Bahia (Z), fim de empréstimo
- Cuiabano (L), fim de empréstimo
Time-base: Leo Linck; Mateo Ponte, Barboza, David Ricardo e Marçal; Danilo, Barrera, Montoro e Savarino; Joaquín Correa e Arthur Cabral.
Bragantino
Técnico: Vagner Mancini segue no cargo. O treinador chegou ao clube em outubro para o fim da temporada 2025 e teve o contrato renovado.
Reforços:
- Ignacio Sosa (M), ex-Peñarol
Podem chegar: o clube não tem propostas em andamento.
De saída:
- Guilherme Lopes (LE), ao Atlético-GO
Time-base: Cleiton; Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Jhon Jhon, Gustavinho; Lucas Barbosa, Sasha e Isidro Pitta.
Chapecoense
Técnico: depois da conquista do acesso, Gilmar Dal Pozzo continua no comando da equipe para a temporada na Série A.
Reforços:
- Ênio (A), ex-Juventude
- Jean Carlos (M), ex-Criciúma
- Rafael Thyere (Z), ex-Sport
Podem chegar:
- João Vitor (V), do Avaí
- Robert (M), do Atlético-GO
De saída:
- Deivity (G), fim de contrato
- Everton (LD), fim de contrato
- Felipe Vieira (LE), fim de contrato
- Getúlio (A), fim de empréstimo
- Inocêncio (LD), fim de contrato
- Jimenéz (V), fim de contrato
- Marlon (V), fim de contrato
- Person (M), emprestado ao América-MG
- Pedro Martins (V), fim de empréstimo
- Rafael Santos (G), fim de empréstimo
- Thomás (M), fim de contrato
- Vinicius Balieiro (V), fim de empréstimo
Time-base: Leo Vieira; Victor Caetano, Rafael Thyere e Eduardo Doma; Everton, Rafael Carvalheira, David Antunes, Jean Lucas e Igor Cariús; Ênio e Perotti.
Corinthians
Técnico: campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior deve continuar no comando da equipe. Ele tem contrato até o final de 2026.
Reforços: o Corinthians ainda não está em busca de reforços no mercado. O clube precisa pagar dívidas para derrubar o transfer ban imposto pela Fifa.
Podem chegar: o clube não tem propostas em andamento.
De saída:
- Ángel Romero (A), fim de contrato
- Talles Magno (A), fim de empréstimo
Time-base: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Garro e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Coritiba
Técnico: Fernando Seabra assinou com o Coxa para a temporada 2026. O técnico Mozart, que comandou a equipe na conquista do título da Série B em 2025, não chegou a acerto com o clube para renovação e fechou com o Ceará.
Reforços:
- Pedro Rocha (A), ex-Remo
- Willian Oliveira (V), ex-Vitória
- Tinga (LD), ex-Fortaleza
Podem chegar:
- Thiago Santos (Z), do Fluminense
- William Machado (Z), do Ceará
- Erick (A), do Vitória
- Lucero (A), do Fortaleza
De saída:
- Matías Fracchia (Z), ao Coquimbo-CHI
- Alex Silva (LD), ao Ceará
- Zeca (LE), fim de contrato
- Geovane (V), ao Atlético-GO
- Filipe Machado (M), fim de empréstimo
- Carlos de Pena (M), fim de contrato
- Nicolas Careca (A), ao Novorizontino
- Dellatorre (A), ao Vila Nova
- Everaldo (A), fim de contrato
- Gustavo Coutinho (A), fim de empréstimo
Time-base: Pedro; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastian Gomez e Jean Gabriel; Pedro Rocha, Lucas Ronier e Iury Castilho.
Cruzeiro
Técnico: Tite chega para substituir Leonardo Jardim, que deixou o cargo ao final da temporada. Será o primeiro desafio do ex-técnico da Seleção após uma pausa para cuidar da saúde mental.
Reforços:
- Néiser Villarreal (A), ex-Millonarios-COL
- Matheus Cunha (G), ex-Flamengo
Podem chegar:
- Gerson (M), do Zenit-RUS
De saída:
- Léo Aragão (G), ao Avaí
- Bolasie (A), fim de contrato
- Eduardo (M), fim de empréstimo
- Gamarra (Z), fim de empréstimo
Time-base: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge.
Flamengo
Técnico: o clube negocia a renovação com Filipe Luís. O desenrolar do acordo está em ritmo lento devido a discordâncias sobre cláusulas do contrato.
Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.
Podem chegar:
De saída:
- Matheus Cunha (G), ao Cruzeiro
- Pablo (Z), ao São Bernardo
- Juninho (A), ao Pumas-MEX
- Cleiton (Z), ao Wolfsburg-ALE
- Michael (A), fim de contrato
Time-base: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gonzalo Plata e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.
Fluminense
Técnico: Luis Zubeldía deve continuar no comando da equipe. O argentino tem contrato até o final de 2026.
Reforços:
- Jemmes (Z), ex-Mirassol
Podem chegar:
- Guilherme Arana (LE), do Atlético-MG
- Hulk (A), do Atlético-MG
- Everton Cebolinha (A), do Flamengo
- Alan Patrick (M), do Inter
De saída:
- Manoel (Z), fim de contrato
- Thiago Silva (Z), fim de contrato
- João Neto (A), ao CRB
- Thiago Santos (Z), ao Coritiba
- Dohmann (V), ao Houston Dynamo-EUA
- Kayky Almeida (Z), ao Mirassol
Time-base: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli, Canobbio, Serna e Lucho Acosta; Everaldo.
Grêmio
Técnico: Luís Castro chega para substituir Mano Menezes, que teve contrato encerrado ao final da temporada.
Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.
Podem chegar:
De saída:
- Enzo (LE), fim de empréstimo
- Alex Santana (V), fim de empréstimo
- Cristian Olivera (A), ao Bahia
- Alysson (A), ao Aston Villa
Time-base: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Amuzu, Pavon e Cristaldo; Carlos Vinícius.
Inter
Técnico: Paulo Pezzolano assinou com o Colorado para a temporada 2026. Ele assume o lugar deixado por Abel Braga, que treinou o time nas duas últimas rodadas do Brasileirão 2025 e assumiu o cargo de diretor técnico.
Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.
Podem chegar:
De saída:
- Luis Otávio (V), ao Orlando City-EUA
- Raykkonen (A), fim de empréstimo
- Óscar Romero (M), fim de contrato
- Alan Benítez (LD), fim de contrato
- Vitão (Z), ao Flamengo
Time-base: Rochet; Aguirre, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Gomes e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes segue no comando da equipe. Ele teve contrato renovado em novembro, antes do final da temporada.
Reforços:
- Kayky Almeida (Z), do Fluminense
- Rodrigo Rodrigues (A), do Operário-PR
- Nathan Fogaça (A), do Novorizontino
Podem chegar:
- Lucas Mugni (M), do Ceará
- Yuri Lara (V), do Yokohama-JAP
De saída:
- Jemmes (Z), ao Fluminense
- Gabriel (M), ao Sporting Cristal-PER
- Danielzinho (M), ao São Paulo
- Guilherme Marques (M), fim de contrato
- Maceió (A), fim de empréstimo
- Bruno Bertinato (G), fim de empréstimo
- PH (LE), fim de empréstimo
- Matheus Sales (V), ao Botafogo-SP
- Chico da Costa (A), fim de empréstimo
- Matheus Bianqui (M), fim de empréstimo
Time-base: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Kayky Almeida e Reinaldo; Roni, José Aldo e Shaylon; Negueba, Carlos Eduardo e Nathan Fogaça.
Palmeiras
Técnico: Abel Ferreira segue no comando da equipe. O português teve o contrato renovado até 2027.
Reforços: o clube não anunciou contratações.
Podem chegar:
- Marlon Freitas (V), do Botafogo
De saída:
- Aníbal Moreno (V), ao River Plate
Time-base: Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Andreas Pereira, Emi Martínez, Allan e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.
Remo
Técnico: Juan Carlos Osório assinou com o clube para a temporada 2026. Guto Ferreira, que liderou a equipe no acesso à Série A, não chegou a um acordo para renovação do contrato e deixou o Remo ao final da temporada.
Reforços:
- Alef Manga (A), ex-Avaí
Podem chegar:
- Emerson Batalla (A), do Juventude
De saída:
- Pedro Rocha (A), ao Coritiba
- Pedro Costa (LD), ao Santa Cruz
- Luan Martins (V), por fim de empréstimo
Time-base: Marcelo Rangel; Pedro Castro, Klaus, Reinaldo Moraes e Jorge; Caio Vinicius, Nathan e Tachtsidis, Nicolás Ferreira, Hernández e Alef Manga.
Santos
Técnico: Juan Vojvoda deve continuar no cargo. O argentino tem contrato até o fim de 2026.
Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.
Podem chegar:
- Gabigol (A), do Cruzeiro
- Felipe Loyola (M), do Independiente-ARG
De saída:
- Guilherme (A), ao Houston Dynamo-EUA
- Luisão (Z), ao Goiás
Time-base: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Frías e Souza; William Arão, João Schmidt, Barreal e Andrey; Neymar e Lautaro Díaz.
São Paulo
Técnico: Hernán Crespo deve continuar no comando da equipe. O argentino tem contrato até o final de 2026.
Reforços:
- Danielzinho (M), ex-Mirassol
- Carlos Coronel (G), sem clube
Podem chegar:
- Gastón Ávila (Z), do Ajax
De saída:
- Oscar (M), aposentadoria
- Ferraresi (Z), ao Botafogo
- Maílton (LD), ao Fortaleza
- Dinenno (A), fim de contrato
- Luiz Gustavo (V), fim de contrato
- Rigoni (A), fim de contrato
- Leandro (G), fim de contrato
- Iba Ly (V), fim de contrato
- Patryck (LE), ao Juventude
Time-base: Rafael; Tolói, Arboleda e Sabino; Alan Franco, Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Cedric Soares; Luciano e André Silva.
Vasco
Técnico: Fernando Diniz continuará no cargo na próxima temporada. Com contrato até o final de 2026, a direção do clube já afirmou que conta com a permanência do treinador.
Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.
Podem chegar:
- Johan Rojas (M), do Monterrey
De saída:
- Jean Meneses (A), fim de contrato
- Mauricio Lemos (Z), fim de contrato
- Paulinho (V), fim de contrato
Time-base: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Andrés Gómez.
Vitória
Técnico: Jair Ventura teve contrato renovado e segue no cargo na próxima temporada.
Reforços:
- Caíque Gonçalves (V), ex-Juventude
- Mateusinho (LD), ex-Cuiabá
Pode chegar:
- Newton (V), do Botafogo
De saída:
- Raúl Cáceres (LD), fim de contrato
- Carlinhos (A), fim de empréstimo
- Willian Oliveira (V), fim de contrato
- Ricardo Ryller (V), fim de contrato
- Lucas Halter (Z), ao Houston Dynamo-EUA
Time-base: Thiago Couto, Matheusinho, Zé Marcos, Néris e Ramon; Matheuzinho, Ronald e Caíque Gonçalves; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.
