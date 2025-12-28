A um mês do início do Brasileirão, como estão os times da Série A

A um mês do começo do Brasileirão 2026, os 20 times da elite do futebol nacional se preparam para uma temporada diferente em relação aos últimos anos. A competição se iniciará em janeiro e será disputada junto com os Estaduais.

Após um 2025 com três representantes na Série A, o Rio Grande do Sul terá apenas Grêmio e Inter na primeira divisão. O Juventude, após o rebaixamento, disputará a Série B.

Abaixo, Zero Hora mostra a situação atual de cada um dos times participantes da Série A. Confira:

Athletico-PR

Furacão foi vice-campeão da Série B 2025. Duda Matoso / Divulgação/athletico.com.br

Técnico: Odair Hellmann teve o contrato estendido até dezembro de 2026. O vínculo anterior ia até maio. Ele chegou ao clube em maio de 2025 e conduziu o Furacão no retorno à Série A.

Reforços:

Alejandro García (M), ex-Once Caldas

Juan Portilla (V), ex-Talleres

Gilberto (LD), do Palmeiras

Jadson (V), do Juventude

Podem chegar:

Otávio (V), do Fluminense

Eduardo Sasha (A), do Bragantino

De saída:

Kevin Velasco (A), ao Puebla-MEX

Mateo Gamarra (Z), ao Olimpia

Di Yorio (A) ao Santos Laguna-MEX

Time-base: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Juan Portilla, Alejandro García e Zapelli; Julimar e Viveros.

Atlético-MG

Galo terminou o Brasileirão em 11º e classificado para a Sul-Americana. Pedro Souza / Atlético

Técnico: Jorge Sampaoli deve continuar no comando da equipe. O argentino tem contrato até 2027.

Reforços:

Renan Lodi (LE), Al-Hilal

Podem chegar:

Matías Galarza (V), do Talleres

Juninho Capixaba (LE), do Bragantino

De saída:

Saravia (LD), fim de contrato

Fausto Vera (V), ao River Plate

Caio Paulista (LE), ao Palmeiras

Gabriel Átila (G), fim de contrato

Time-base: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Bernard e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk.

Bahia

Bahia terminou o Brasileirão em sétimo e classificado à pré-Libertadores. Letícia Martins / EC Bahia/Divulgação

Técnico: Rogério Ceni deve continuar no comando da equipe. Ele tem contrato até 2027.

Reforços:

Podem chegar: o clube não tem propostas em andamento.

De saída:

Danilo Fernandes (G), aposentadoria

Santiago Arias (LD), final de contrato

Tiago (A), ao Orlando City

Time-base: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Ademir, Erick Pulga e Everton Ribeiro; Willian José.

Botafogo

O Botafogo terminou o Brasileirão em 6º e classificado para a Pré-Libertadores. Vitor Silva / Botafogo

Técnico: o argentino Martín Anselmi chega para substituir Davide Ancelotti, que se demitiu ao final da temporada.

Reforços:

Riquelme (Z), do Sport

Podem chegar:

Lucas Villalba (A), do Nacional-URU

Pedro Bicalho (V), do Qarabag-AZE

Júlio Romão (V), do Ferencváros-HUN

Gleiker Mendoza (A), do Kryvbas-UCR

Ferraresi (Z), do São Paulo

De saída:

Marlon Freitas (V), ao Palmeiras

Gonzalo Mastriani (A), fim de empréstimo

Gabriel Bahia (Z), fim de empréstimo

Cuiabano (L), fim de empréstimo

Time-base: Leo Linck; Mateo Ponte, Barboza, David Ricardo e Marçal; Danilo, Barrera, Montoro e Savarino; Joaquín Correa e Arthur Cabral.

Bragantino

Massa Bruta terminou o Brasileirão em 10º e classificado para a Sul-Americana. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Técnico: Vagner Mancini segue no cargo. O treinador chegou ao clube em outubro para o fim da temporada 2025 e teve o contrato renovado.

Reforços:

Ignacio Sosa (M), ex-Peñarol

Podem chegar: o clube não tem propostas em andamento.

De saída:

Guilherme Lopes (LE), ao Atlético-GO

Time-base: Cleiton; Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Jhon Jhon, Gustavinho; Lucas Barbosa, Sasha e Isidro Pitta.

Chapecoense

A Chape terminou a Série B em terceiro lugar. Rafael Bressan / Chapecoense

Técnico: depois da conquista do acesso, Gilmar Dal Pozzo continua no comando da equipe para a temporada na Série A.

Reforços:

Ênio (A), ex-Juventude

Jean Carlos (M), ex-Criciúma

Rafael Thyere (Z), ex-Sport

Podem chegar:

João Vitor (V), do Avaí

Robert (M), do Atlético-GO

De saída:

Deivity (G), fim de contrato

Everton (LD), fim de contrato

Felipe Vieira (LE), fim de contrato

Getúlio (A), fim de empréstimo

Inocêncio (LD), fim de contrato

Jimenéz (V), fim de contrato

Marlon (V), fim de contrato

Person (M), emprestado ao América-MG

Pedro Martins (V), fim de empréstimo

Rafael Santos (G), fim de empréstimo

Thomás (M), fim de contrato

Vinicius Balieiro (V), fim de empréstimo

Time-base: Leo Vieira; Victor Caetano, Rafael Thyere e Eduardo Doma; Everton, Rafael Carvalheira, David Antunes, Jean Lucas e Igor Cariús; Ênio e Perotti.

Corinthians

Timão terminou o Brasileirão em 13º e venceu a Copa do Brasil. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Técnico: campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior deve continuar no comando da equipe. Ele tem contrato até o final de 2026.

Reforços: o Corinthians ainda não está em busca de reforços no mercado. O clube precisa pagar dívidas para derrubar o transfer ban imposto pela Fifa.

Podem chegar: o clube não tem propostas em andamento.

De saída:

Ángel Romero (A), fim de contrato

Talles Magno (A), fim de empréstimo

Time-base: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Garro e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Coritiba

Coxa foi o grande campeão da Série B 2025, com 68 pontos. JP Pacheco / Coritiba

Técnico: Fernando Seabra assinou com o Coxa para a temporada 2026. O técnico Mozart, que comandou a equipe na conquista do título da Série B em 2025, não chegou a acerto com o clube para renovação e fechou com o Ceará.

Reforços:

Pedro Rocha (A), ex-Remo

Willian Oliveira (V), ex-Vitória

Tinga (LD), ex-Fortaleza

Podem chegar:

Thiago Santos (Z), do Fluminense

William Machado (Z), do Ceará

Erick (A), do Vitória

Lucero (A), do Fortaleza

De saída:

Matías Fracchia (Z), ao Coquimbo-CHI

Alex Silva (LD), ao Ceará

Zeca (LE), fim de contrato

Geovane (V), ao Atlético-GO

Filipe Machado (M), fim de empréstimo

Carlos de Pena (M), fim de contrato

Nicolas Careca (A), ao Novorizontino

Dellatorre (A), ao Vila Nova

Everaldo (A), fim de contrato

Gustavo Coutinho (A), fim de empréstimo

Time-base: Pedro; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastian Gomez e Jean Gabriel; Pedro Rocha, Lucas Ronier e Iury Castilho.

Cruzeiro

Raposa terminou o Brasileirão em terceiro e classificada à Libertadores. Gustavo Aleixo / Divulgação,Cruzeiro

Técnico: Tite chega para substituir Leonardo Jardim, que deixou o cargo ao final da temporada. Será o primeiro desafio do ex-técnico da Seleção após uma pausa para cuidar da saúde mental.

Reforços:

Néiser Villarreal (A), ex-Millonarios-COL

Matheus Cunha (G), ex-Flamengo

Podem chegar:

Gerson (M), do Zenit-RUS

De saída:

Léo Aragão (G), ao Avaí

Bolasie (A), fim de contrato

Eduardo (M), fim de empréstimo

Gamarra (Z), fim de empréstimo

Time-base: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge.

Flamengo

Rubro-Negro foi o campeão do Brasileirão e da Libertadores. Adriano Fontes / Flamengo

Técnico: o clube negocia a renovação com Filipe Luís. O desenrolar do acordo está em ritmo lento devido a discordâncias sobre cláusulas do contrato.

Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.

Podem chegar:

De saída:

Matheus Cunha (G), ao Cruzeiro

Pablo (Z), ao São Bernardo

Juninho (A), ao Pumas-MEX

Cleiton (Z), ao Wolfsburg-ALE

Michael (A), fim de contrato

Time-base: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gonzalo Plata e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Fluminense

Fluminense terminou o Brasileirão em quinto e classificado à Libertadores. Lucas Merçon / Fluminense,Divulgação

Técnico: Luis Zubeldía deve continuar no comando da equipe. O argentino tem contrato até o final de 2026.

Reforços:

Jemmes (Z), ex-Mirassol

Podem chegar:

Guilherme Arana (LE), do Atlético-MG

Hulk (A), do Atlético-MG

Everton Cebolinha (A), do Flamengo

Alan Patrick (M), do Inter

De saída:

Manoel (Z), fim de contrato

Thiago Silva (Z), fim de contrato

João Neto (A), ao CRB

Thiago Santos (Z), ao Coritiba

Dohmann (V), ao Houston Dynamo-EUA

Kayky Almeida (Z), ao Mirassol

Time-base: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli, Canobbio, Serna e Lucho Acosta; Everaldo.

Grêmio

Tricolor terminou o Brasileirão em nono e jogará à Sul-Americana. Jeff Botega / Agencia RBS

Técnico: Luís Castro chega para substituir Mano Menezes, que teve contrato encerrado ao final da temporada.

Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.

Podem chegar:

De saída:

Enzo (LE), fim de empréstimo

Alex Santana (V), fim de empréstimo

Cristian Olivera (A), ao Bahia

Alysson (A), ao Aston Villa

Time-base: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Amuzu, Pavon e Cristaldo; Carlos Vinícius.

Inter

Colorado lutou até a última rodada contra o Z-4 e ficou em 16º. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Técnico: Paulo Pezzolano assinou com o Colorado para a temporada 2026. Ele assume o lugar deixado por Abel Braga, que treinou o time nas duas últimas rodadas do Brasileirão 2025 e assumiu o cargo de diretor técnico.

Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.

Podem chegar:

De saída:

Luis Otávio (V), ao Orlando City-EUA

Raykkonen (A), fim de empréstimo

Óscar Romero (M), fim de contrato

Alan Benítez (LD), fim de contrato

Vitão (Z), ao Flamengo

Time-base: Rochet; Aguirre, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Gomes e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Mirassol

Sensação do futebol brasileiro em 2025, o Mirassol terminou em quarto lugar e classificado à Libertadores. JP Pinheiro / Agência Mirassol/Divulgação

Técnico: Rafael Guanaes segue no comando da equipe. Ele teve contrato renovado em novembro, antes do final da temporada.

Reforços:

Kayky Almeida (Z), do Fluminense

Rodrigo Rodrigues (A), do Operário-PR

Nathan Fogaça (A), do Novorizontino

Podem chegar:

Lucas Mugni (M), do Ceará

Yuri Lara (V), do Yokohama-JAP

De saída:

Jemmes (Z), ao Fluminense

Gabriel (M), ao Sporting Cristal-PER

Danielzinho (M), ao São Paulo

Guilherme Marques (M), fim de contrato

Maceió (A), fim de empréstimo

Bruno Bertinato (G), fim de empréstimo

PH (LE), fim de empréstimo

Matheus Sales (V), ao Botafogo-SP

Chico da Costa (A), fim de empréstimo

Matheus Bianqui (M), fim de empréstimo

Time-base: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Kayky Almeida e Reinaldo; Roni, José Aldo e Shaylon; Negueba, Carlos Eduardo e Nathan Fogaça.

Palmeiras

Porco foi vice-campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2025. NELSON ALMEIDA / AFP

Técnico: Abel Ferreira segue no comando da equipe. O português teve o contrato renovado até 2027.

Reforços: o clube não anunciou contratações.

Podem chegar:

Marlon Freitas (V), do Botafogo

De saída:

Aníbal Moreno (V), ao River Plate

Time-base: Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Andreas Pereira, Emi Martínez, Allan e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

Remo

Remo foi o quarto colocado da Série B e volta à elite do futebol brasileiro depois de 32 anos. @clubedoremo / Instagram / Divulgação

Técnico: Juan Carlos Osório assinou com o clube para a temporada 2026. Guto Ferreira, que liderou a equipe no acesso à Série A, não chegou a um acordo para renovação do contrato e deixou o Remo ao final da temporada.

Reforços:

Alef Manga (A), ex-Avaí

Podem chegar:

Emerson Batalla (A), do Juventude

De saída:

Pedro Rocha (A), ao Coritiba

Pedro Costa (LD), ao Santa Cruz

Luan Martins (V), por fim de empréstimo

Time-base: Marcelo Rangel; Pedro Castro, Klaus, Reinaldo Moraes e Jorge; Caio Vinicius, Nathan e Tachtsidis, Nicolás Ferreira, Hernández e Alef Manga.

Santos

Peixe terminou o Brasileirão em 12º e classificado para a Sul-Americana. Raul Baretta / Santos FC.

Técnico: Juan Vojvoda deve continuar no cargo. O argentino tem contrato até o fim de 2026.

Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.

Podem chegar:

Gabigol (A), do Cruzeiro

Felipe Loyola (M), do Independiente-ARG

De saída:

Guilherme (A), ao Houston Dynamo-EUA

Luisão (Z), ao Goiás

Time-base: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Frías e Souza; William Arão, João Schmidt, Barreal e Andrey; Neymar e Lautaro Díaz.

São Paulo

Tricolor paulista terminou o Brasileirão em oitavo e jogará à Sul-Americana. Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

Técnico: Hernán Crespo deve continuar no comando da equipe. O argentino tem contrato até o final de 2026.

Reforços:

Danielzinho (M), ex-Mirassol

Carlos Coronel (G), sem clube

Podem chegar:

Gastón Ávila (Z), do Ajax

De saída:

Oscar (M), aposentadoria

Ferraresi (Z), ao Botafogo

Maílton (LD), ao Fortaleza

Dinenno (A), fim de contrato

Luiz Gustavo (V), fim de contrato

Rigoni (A), fim de contrato

Leandro (G), fim de contrato

Iba Ly (V), fim de contrato

Patryck (LE), ao Juventude

Time-base: Rafael; Tolói, Arboleda e Sabino; Alan Franco, Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Cedric Soares; Luciano e André Silva.

Vasco

Vasco terminou o Brasileirão em 14º, foi vice da Copa do Brasil e garantiu vaga na Sul-Americana. Matheus Lima / Vasco

Técnico: Fernando Diniz continuará no cargo na próxima temporada. Com contrato até o final de 2026, a direção do clube já afirmou que conta com a permanência do treinador.

Reforços: o clube ainda não anunciou contratações.

Podem chegar:

Johan Rojas (M), do Monterrey

De saída:

Jean Meneses (A), fim de contrato

Mauricio Lemos (Z), fim de contrato

Paulinho (V), fim de contrato

Time-base: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Andrés Gómez.

Vitória garantiu a permanência na Série A na última rodada. Victor Ferreira / Vitória, Divulgação

Vitória

Técnico: Jair Ventura teve contrato renovado e segue no cargo na próxima temporada.

Reforços:

Caíque Gonçalves (V), ex-Juventude

Mateusinho (LD), ex-Cuiabá

Pode chegar:

Newton (V), do Botafogo

De saída:

Raúl Cáceres (LD), fim de contrato

Carlinhos (A), fim de empréstimo

Willian Oliveira (V), fim de contrato

Ricardo Ryller (V), fim de contrato

Lucas Halter (Z), ao Houston Dynamo-EUA

Time-base: Thiago Couto, Matheusinho, Zé Marcos, Néris e Ramon; Matheuzinho, Ronald e Caíque Gonçalves; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

*Conteúdo produzido com orientação e supervisão de Nicholas Lyra e Lucas Henriques.