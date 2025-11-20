Equipes ficaram no 0 a 0. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Em partida adiantada, válida pela 37ª rodada, Palmeiras e Vitória ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira (19), na Arena do Palmeiras.

Com o resultado, os baianos ficam com 36 pontos, na 17ª posição. Na tabela, Inter tem um ponto a mais do que o último integrante do Z-4.

Como foi o jogo?

O domínio do Palmeiras não durou muito tempo. A pressão dos minutos iniciais não resultou em finalizações de muito perigo, e logo o Vitória conseguiu encontrar espaços para contra-atacar.

O jogo ficou mais equilibrado e os visitantes apostaram nas bolas alçadas na área, mas pecaram nas finalizações. Lá pela metade do primeiro tempo, a concentração dos palmeirenses caiu e muitos erros de passe fizeram jogadas promissoras morrerem cedo.

A melhor chance foi de Allan, que fez boa jogada individual passando por três marcadores no lado direito. Ele bateu cruzado, mas a bola desviou no meio do caminho. Bruno Rodrigues não tentou, mas não conseguiu alcançar para empurrar para o fundo do gol.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Vitória até tentou jogar, mas o Palmeiras aumentou a intensidade da partida e arriscou finalizações de todos os jeitos. Mas o goleiro Thiago Couto estava em noite inspirada e fechou o gol do Vitória.