Versão Grêmio: Mano Menezes repete estratégia usada no Inter e volta a vencer duelo sobre Diniz

Mano Menezes venceu duelo tático contra Fernando Diniz. Duda Fortes / Agencia RBS

Mano Menezes repetiu com sucesso a fórmula para derrotar Fernando Diniz. Na vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Vasco na Arena, nesta quarta-feira (19), o treinador gaúcho montou uma estratégia semelhante ao que havia feito três anos atrás quando comandava o Inter. Naquela ocasião, Mano também neutralizou o treinador rival em duelo contra o Fluminense e saiu vencedor por 3 a 0.

Como fez pelo Inter

Em 2022, Mano recebeu um Fluminense de Fernando Diniz que tinha a maior média de posse de bola do Brasileirão e fazia boa campanha na competição. O Inter vinha da vexatória eliminação para o Melgar na Sul-Americana e o treinador fez mudanças profundas na equipe.

Alan Patrick e Edenilson, por exemplo, foram sacados do time, que teve uma escalação com três volantes: Gabriel, Johnny e De Pena. Mauricio, o homem do lado direito, foi outra peça determinante para o Inter conter o forte jogo que o Flu fazia pelo seu setor esquerdo, onde o meia Ganso se juntava ao Arias, o lateral Caio Paulista e ainda contava com os volantes Martinelli e André tentando gerar superioridade. Mano, porém, conseguiu conter essa jogada para construir uma sólida vitória de 2 a 0 em partida na qual finalizou mais que o dobro que os cariocas: 15 a 7.

— Armamos um tripé por dentro do campo, composto por Gabriel, Johnny e De Pena. Isso nos deixou com força para neutralizar um movimento muito grande do Fluminense. A partir dessa força e de um poder de marcação mais forte conseguimos retomar a bola e construir a vitória — explicou Mano após o jogo sobre o que buscou em sua estratégia com as mudanças no meio-campo.

Estratégia pelo Grêmio

O Vasco ainda não tem uma equipe tão consolidada quanto o Fluminense de três anos atrás, mas Diniz repete a ideia de sobrecarregar o setor esquerdo. Mano conseguiu compensar isso com um Pavon bastante ativo na marcação e Cristaldo marcando também mais pela direita se juntando aos volantes. Amuzo teve papel de fechar mais o centro do campo para não permitir superioridade aos cariocas.

— Esse jogo exigia um posicionamento do extremo oposto diferente da maioria dos adversários. Como o Diniz faz a famosa “paralela cheia”, coloca cinco ou seis jogadores no mesmo lado do campo. Não tem outra maneira de preencher essa paralela numericamente se não trouxer o extrema do outro lado bem para dentro. O Amuzu fez bem daqui para lá. A gente trabalhou bem essa semana para fazer. Enfrentei ele (Diniz) outras vezes e essa é a maneira de ter jogadores para pressionar e não deixá-los com superioridade numérica — afirmou Mano após o jogo na Arena.

Grêmio conseguiu conter tentativa de gerar superioridade do Fluminense no setor esquerdo. Tacticalboard / Reprodução

Nesta quarta-feira, Mano conseguiu uma superioridade ainda maior nos números em relação a Diniz. No total foram 24 finalizações do Grêmio contra somente cinco do Vasco. Apenas no primeiro tempo, o Tricolor chutou 16 vezes a gol contra apenas duas dos cariocas.

Com uma fórmula conhecida, Mano novamente bateu Diniz e conquistou a vitória que deixa o Tricolor virtualmente livre do rebaixamento.



