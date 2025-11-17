Tabela comentada: confira os últimos jogos de Grêmio, Inter e adversários na briga contra o Z-4 do Brasileirão

Grêmio e Inter ainda precisam escapar do rebaixamento. Renan Mattos / Agencia RBS

Restam cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e a briga contra o rebaixamento tende a ser de muito equilíbrio até a última rodada. De momento, apenas o lanterna Sport já está matematicamente na Série B, o que deixa as equipes da parte de baixo da tabela com dois sentimentos bem claros: a aflição pelo momento, e a esperança em seguir na primeira divisão.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um time com 45 pontos tem menos de 1% de chance de rebaixamento. Mesmo assim, estipula-se que uma pontuação menor seja o suficiente para escapar da Série B, ainda que não seja matematicamente confirmada.

Com o Fortaleza tendo 95% de chances de queda, cinco times brigam hoje para não terminarem nas outras duas vagas da zona de rebaixamento. São eles: Grêmio, Inter, Santos, Vitória e Juventude.

Confira abaixo o que esperar das últimas cinco rodadas para os times que ainda buscam escapar do rebaixamento.

Parte de baixo da tabela do Brasileirão

10º - Vasco: 42 pontos

11º - Bragantino: 42 pontos

12º - Ceará: 42 pontos

13º - Corinthians: 42 pontos

14º - Grêmio: 40 pontos

15º - Inter: 37 pontos

16º - Santos: 36 pontos

17º - Vitória: 35 pontos

18º - Juventude: 32 pontos

19º - Fortaleza: 31 pontos

20 - Sport: 17 pontos

Grêmio

Dos cinco times é o que menos têm chances de rebaixamento. Primeiro, tem um confronto direto contra o Vasco, na Arena. Separados por dois pontos, uma vitória gremista pode deixar o time em 11° lugar, ultrapassando o próprio Vasco, e entrando na zona de classificação para a Sul-Americana.

Depois, são três jogos contra times da parte de cima da tabela. Contra o Botafogo, sexto lugar, será no Rio de Janeiro. O clube carioca ainda busca uma vaga direta na Libertadores e não deve facilitar na partida.

Da mesma forma, o Palmeiras, atual vice-líder, estando a três pontos do primeiro colocado Flamengo, joga contra o Grêmio na sequência, na Arena. A equipe treinada por Abel Ferreira tem grandes chances de ainda estar na briga pelo título, mas o confronto ocorrerá quatro dias antes da final da Libertadores, o que pode levar o Verdão a poupar jogadores.

Na penúltima rodada, o adversário será o Fluminense, que hoje está em sétimo lugar e luta por uma vaga na Libertadores do próximo ano. Por fim, o Tricolor jogará contra o lanterna e já rebaixado Sport, fora de casa, em partida que deve render três pontos ao elenco treinado por Mano Menezes.

Últimos jogos do Grêmio no Brasileirão 2025

19/11 - 21h30min - Grêmio x Vasco

22/11 - 19h30min - Botafogo x Grêmio

25/11 - 21h30min - Grêmio x Palmeiras

03/12 - sem horário - Grêmio x Fluminense

07/12 - sem horário - Sport x Grêmio

Inter

Para escapar do rebaixamento, o Inter terá já nesta semana um confronto direto contra o Ceará. Apesar do adversário estar a cinco pontos do Colorado, o clube ainda não confirmou a permanência na Série A, o que torna o jogo uma grande oportunidade para ambos os lados fugirem da segunda divisão.

Depois do Ceará, o Inter terá outro confronto direto, possivelmente o maior deles. Contra o Santos, no Beira-Rio, será a principal oportunidade na reta final da competição para se afastar do Z-4 e, consequentemente, empurrar o adversário, que atualmente é o 16° colocado, com um ponto de diferença para o clube gaúcho.

As três últimas rodadas do Inter tendem a ser com adversários com poucas ambições na reta final. Vasco, São Paulo e Bragantino, nesta ordem, estão na zona de classificação para a Libertadores e podem lutar por uma eventual vaga na pré-Libertadores.

O melhor cenário para o Inter é que tais equipes não tenham mais chances quando jogarem contra o Colorado, dependendo apenas da manutenção da vaga na Sul-Americana. O time treinado por Ramón Díaz pode cruzar com adversários mais "relaxados".

Últimos jogos do Inter no Brasileirão 2025

20/11 - 21h30min - Ceará x Inter

24/11 - 21h - Inter x Santos

28/11 - 19h30min - Vasco x Inter

03/12 - sem horário - São Paulo x Inter

07/12 - sem horário - Inter x Bragantino

Santos

Embalado após vencer o Palmeiras, o Santos terá nesta semana mais um jogo complicado dentro da Vila Belmiro. O adversário será o quarto colocado Mirassol, sensação do campeonato.

O confronto seguinte é contra o Inter, fora de casa, naquele que tende a ser um dos jogos mais importantes da reta final do Brasileirão. Quem vencer passa a ter maior alívio, enquanto o perdedor tem tudo para entrar ou ficar muito próximo da zona de rebaixamento.

Depois, o Santos encara o já rebaixado Sport, em casa, em partida que deve ter uma vitória do clube paulista. Em dezembro fará um duelo contra o Juventude, em Caxias do Sul, que pode ser um confronto direto caso a equipe gaúcha ainda tenha chances de permanência.

Na última rodada, o jogo contra o Cruzeiro pode ser mais tranquilo se os mineiros já estiveram com a situação definida na competição. Caso o clube ainda tenha chances de título, que hoje são de 1,4% conforme a UFMG, o duelo passa a ter outra dificuldade para o Santos.

Últimos jogos do Santos no Brasileirão 2025

19/11 - 21h30min - Santos x Mirassol

24/11 - 21h - Inter x Santos

28/11 - 21h30min - Santos x Sport

03/12 - sem horário - Juventude x Santos

07/12 - sem horário - Santos x Cruzeiro

Vitória

Primeiro time do Z-4, o Vitória tem um confronto contra o Bragantino, pela 34ª rodada, fora de casa, que ainda não tem data marcada. Nesta semana, vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras e tem chances mínimas de vencer os paulistas, que lutam pelo título brasileiro e podem contar com o retorno de jogadores convocados.

Na sequência, assim como Santos e Grêmio, o Vitória enfrentará o Sport, adversário que menos oferece perigo na competição, por mais que o jogo seja fora de casa.

As duas últimas rodadas reservam jogos em casa para os baianos contra Mirassol e São Paulo. Caso as equipes estejam com suas situações definidas, o caminho fica mais simples para o Vitória, que ainda precisará torcer por tropeços dos principais rivais na luta contra a Série B para sair do Z4.

Últimos jogos do Vitória no Brasileirão 2025

sem data e horário - Bragantino x Vitória

19/11 - 19h30min - Palmeiras x Vitória

23/11 - 18h30min - Sport x Vitória

29/11 - 16h - Vitória x Mirassol

07/12 - sem horário - Vitória x São Paulo

Juventude

Duas vitórias nos últimos jogos fizeram o torcedor do Juventude acreditar de vez em uma reação da equipe na reta final do Brasileirão. O primeiro desafio será contra o Cruzeiro, que ainda briga por mínimas chances de título, no Alfredo Jaconi.

O jogo seguinte será contra o São Paulo, que ainda estará com chances de entrar em um eventual G-8 ou no mínimo G-7 por uma vaga na Libertadores, o que dificulta a vida dos gaúchos. Da mesma forma, o confronto seguinte é contra o Bahia, em casa. O clube nordestino é o quinto colocado, mas não costuma manter o desempenho apresentado em Salvador fora de casa.

Na penúltima rodada, quando enfrentará o Santos, pode ter um confronto direto, caso ainda tenha chances de permanência. A mesma condição vale para os paulistas.

Por fim, o jogo contra o Corinthians, em São Paulo é uma verdadeira incógnita e depende da reta final dos dois clubes. Do lado do Juventude, é preciso saber se chegará na 38ª rodada com possibilidade de escapar do Z-4. Quanto ao Timão, atualmente na 13ª colocação, o time está perto de garantir a permanência na primeira divisão e briga por vaga na Sul-Americana do próximo ano.

Últimos jogos do Juventude no Brasileirão 2025