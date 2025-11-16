Sport é o clube com mais rebaixamentos para a Série B no século; veja o ranking

Sport é a segunda equipe com mais quedas se considerar todas as divisões do Brasileirão. Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Com a derrota para o Flamengo na noite de sábado (15), o Sport foi novamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A goleada por 5 a 1 também trouxe recordes pouco comemorativos à equipe pernambucana.

O Sport chegou a seis rebaixamentos no século (desde 2001) e se tornou a equipe com mais quedas à Série B no período. As informações são do ge.

Na era dos pontos corridos, a partir de 2003, o Sport está empatado com outros três clubes: Avaí, América Mineiro e Coritiba, cada um com cinco rebaixamentos.

O primeiro rebaixamento do Sport para a Série B no século foi em 2001. Naquele ano, a equipe terminou a competição na lanterna — posição que ocupa atualmente. Depois, voltou a cair em:

2009, na lanterna

2012, em 17º

2018, em 18º

2021, em 19º

Uma das equipes com mais rebaixamentos em todas as séries

O sexto rebaixamento para a Série B também coloca o Sport como uma das equipes brasileiras com mais quedas em todas as divisões do Campeonato Brasileiro no século.

Apenas dois clubes estão à frente: ABC, do Rio Grande do Norte, e Santa Cruz, também de Pernambuco, ambos com sete descensos.

Times com mais rebaixamentos para a Série B no século