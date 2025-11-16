Sport é o clube com mais rebaixamentos para a Série B no século; veja o ranking

Com a derrota para o Flamengo na noite de sábado (15), o Sport foi novamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A goleada por 5 a 1 também trouxe recordes pouco comemorativos à equipe pernambucana.
O Sport chegou a seis rebaixamentos no século (desde 2001) e se tornou a equipe com mais quedas à Série B no período. As informações são do ge.
Na era dos pontos corridos, a partir de 2003, o Sport está empatado com outros três clubes: Avaí, América Mineiro e Coritiba, cada um com cinco rebaixamentos.
O primeiro rebaixamento do Sport para a Série B no século foi em 2001. Naquele ano, a equipe terminou a competição na lanterna — posição que ocupa atualmente. Depois, voltou a cair em:
- 2009, na lanterna
- 2012, em 17º
- 2018, em 18º
- 2021, em 19º
Uma das equipes com mais rebaixamentos em todas as séries
O sexto rebaixamento para a Série B também coloca o Sport como uma das equipes brasileiras com mais quedas em todas as divisões do Campeonato Brasileiro no século.
Apenas dois clubes estão à frente: ABC, do Rio Grande do Norte, e Santa Cruz, também de Pernambuco, ambos com sete descensos.
Times com mais rebaixamentos para a Série B no século
- Sport: seis vezes (2025, 2021, 2018, 2012, 2009 e 2001)
- América-MG: cinco vezes (2023, 2018, 2016, 2011 e 2001)
- Avaí: cinco vezes (2022, 2019, 2017, 2015 e 2011)
- Coritiba: cinco vezes (2023, 2020, 2017, 2009 e 2005)
- Vitória: quatro vezes (2018, 2014, 2010 e 2004)
- Atlético-GO: quatro vezes (2024, 2022, 2017 e 2012)
- Goiás: quatro vezes (2023, 2020, 2015 e 2010)
- Vasco: quatro vezes (2020, 2015, 2013 e 2008).