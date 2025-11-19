Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Santos e Mirassol se enfrentam pela 34ª rodada da competição. Arte GZH

Nesta quarta-feira (19), Santos e Mirassol se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Premiere e GE anunciam a transmissão.

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.