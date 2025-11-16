Santos vence o Palmeiras e encurta a distância do Inter para o Z-4; veja como ficou a tabela

Partida foi intensa, mas com pouca efetividade dos times. RODILEI MORAIS / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter encerrará a data Fifa mais pressionado pelo Z-4. Concorrente direto na luta contra o rebaixamento, o Santos venceu com gol no fim o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (15), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Rolheiser decretou a vitória e o pior resultado possível para o Colorado. O Peixe sai da zona da degola, que agora está a dois pontos do Inter.

Situação da tabela

Com a recuperação das rodadas em meio a data Fifa, agora todas as equipes têm os mesmos números de jogos: 33. Faltam apenas cinco para o fim da competição.

Com 37 pontos e na 15ª colocação, o Inter volta a campo diante do Ceará, fora de casa, na próxima quinta-feira (20). Na rodada seguinte, tem confronto direto contra o Santos, no Beira-Rio, no dia 24. À frente do Inter, está o Grêmio, em 14º, com 40 pontos.

O Vitória, com 35 pontos, abre o Z-4, que tem: Juventude (32), Fortaleza (31) e o já rebaixado Sport, com 17. O Santos, com 36, é o primeiro fora.

Como foi Santos x Palmeiras

Diante de uma Vila Belmiro lotada, o Santos buscou seu jogo e criou mais oportunidades no primeiro tempo. Mas o jogo foi para o intervalo com o placar zerado.

Com algumas mudanças táticas, o Palmeiras melhorou na etapa final. Reclamou de um pênalti em Mauricio aos 27 minutos, mas o árbitro Raphael Claus sequer foi ao VAR revisar.

Intensa, mas com pouca efetividade, a partida parecia terminar sem gols. Até que Rollheiser balançou as redes aos 45 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória santista.

Líder nas rodadas anteriores, o time de Abel Ferreira viu o Flamengo o ultrapassar. O Rubro-Negro lidera o Brasileirão, com 71 pontos, três a mais que o Palmeiras.

Confira como está a segunda metade da tabela do Brasileirão

10º - Vasco, 42P

11º - Bragantino, 42P

12º - Ceará, 42P

13º - Corinthians, 42P

14º - Grêmio, 40P

15º - Inter , 37P

, 37P 16º - Santos, 36P

17º - Vitória, 35P

18º - Juventude, 32P

19º - Fortaleza, 31P

20 - Sport, 17P

Produção: Leo Bender