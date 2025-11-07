Santos perde para o Palmeiras, e Inter mantém distância de três pontos para o Z-4

Adversário direto do Inter na briga contra o rebaixamento, o Santos perdeu para o Palmeiras nesta quinta-feira (6) e vai terminar a rodada no Z-4, com 33 pontos, três a menos que o Colorado. Já o Porco, que venceu por 2 a 0 com gols de Vitor Roque, ficou ainda mais líder, atingindo os 68 pontos.
Como esperado, o Palmeiras entrou em campo com fome de fazer gol. O início do jogo foi de domínio da equipe da casa, com pressão na saída de bola do Santos e boas chances de Mauricio, Piquerez e Sosa. Mas o ataque verde sempre parava no paredão sob as traves santistas. Brazão impediu uma goleada e foi o nome do jogo.
No entanto, quem chegou mais perto de abrir o placar no primeiro tempo foi o Santos, aos 23 minutos. Em lance de cobrança de falta, Willian Arão cabeceou na área, Carlos Miguel espalmou e o volante marcou no rebote. Contudo, o impedimento foi marcado. A partir daí, o Peixe se soltou no jogo, apostando no contra-ataque. Victor Hugo fez duas boas jogadas na sequência, mas pecou na finalização.
O Palmeiras voltou a pressionar com Andreas Pereira, que chutou cruzado, de longe, e mandou a bola pertinho da trave. Depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou para Martínez, dentro da área. O jogador chutou rasteiro, e Brazão espalmou para escanteio.
Gols no segundo tempo
O segundo tempo começou com pressão palmeirense de novo. Andreas Pereira cruzou na área e a bola passou por três cabeças até chegar em Bruno Fuchs, que cabeceou e exigiu grande defesa do goleiro do Santos.
Já no início da última etapa, Vitor Roque mostrou que voltou inspirado. Aos 10, o Tigrinho recebeu o passe de Allan perto da área. O atacante dominou, cortou para o meio, passou pela marcação e chutou forte, fazendo Brazão trabalhar mais uma vez.
Aos 21, a bola entrou. Flaco López ganhou na dividida com Zé Ivaldo e lançou para Vitor Roque, livre no centro. Cara a cara contra o goleiro, ele passou por Brazão e mandou para o fundo das redes. E, de novo, aos 34. Raphael Veiga lançou a bola para Vitor Roque, que vinha em velocidade e tocou encobrindo o goleiro.
Ainda deu tempo de o Santos ter mais um gol anulado. Thaciano foi lançado na área, chutou cruzado e acertou a trave. No rebote, Victor Hugo até marcou, mas a arbitragem assinalou impedimento no começo da jogada.
Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa. Já o Santos vai ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo.
*Produção: Caroline Fraga