Santos perde para o Flamengo, e Inter fica quatro pontos acima do Z-4

Depois de apenas empatar com o Bahia, em 2 a 2, no sábado (8), coube ao Inter secar os adversários diretos na luta contra o rebaixamento neste domingo (9).
Atual 17º colocado do Brasileirão, com 33 pontos, o Santos perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no Maracanã. Desta forma, a distância do Colorado para o Z-4 ficou em quatro pontos — era de três antes do início de 33ª rodada.
A vitória do Flamengo sobre o Santos começou a ser construída aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Arrascaeta cobrou escanteio e Léo Pereira completou para o gol. A equipe carioca ampliou o placar aos cinco minutos da etapa final. Carrascal foi lançado por Arrascaeta e não desperdiçou.
Aos 22, Arrascaeta perdeu um pênalti. O uruguaio até deslocou o goleiro Gabriel Brazão, mas parou na trave. Aos 35, Igor Vinícius errou na saída de bola. Bruno Henrique fez o terceiro.
Mesmo após a saída de Neymar, substituído aos 39, o Santos conseguiu assustar os cariocas. Aos 43, Thaciano cruzou e Gabriel Bontempo diminuiu. Aos 45, Rollheiser rolou para área e Lautaro Díaz empurrou para o gol. Nos minutos restantes, os paulistas até insistiram, mas a equipe comandada por Filipe Luís conseguiu garantir os três pontos.
Com o resultado, o Santos permaneceu na 17ª colocação, com 33 pontos conquistados. O Inter está na 15ª posição, com 37 pontos.
O time paulista tem um jogo a menos. Desta forma, o Santos volta a campo no próximo sábado (15), contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, em partida atrasada da 13ª rodada do Brasileirão.
O Vitória é o 16ºcolocado, com 35 pontos. Os baianos ficaram no empate com o Botafogo, em 0 a 0, neste domingo, em Salvador.
