Santos goleia Sport e ultrapassa Inter, que corre risco de entrar no Z-4 neste sábado

Neymar abriu a vitória santista na Vila Belmiro. Raul Baretta / Santos FC

O pior cenário para o Inter aconteceu nesta sexta-feira (28). Além de ser goleado por 5 a 1 para o Vasco no Rio de Janeiro, o Colorado viu o Santos o ultrapassar ao golear o Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro.

Assim, a equipe gaúcha pode terminar a rodada no Z-4 caso o Vitória vença o Mirassol. neste sábado (29). No momento, o Inter é o 16º, com 41 pontos, dois a frente do Vitória, primeiro dentro da zona do rebaixamento.

A goleada santista

Em casa, o Santos dominou o Sport do início ao fim. Controlou o primeiro tempo no campo de ataque e só sofreu raros contra-ataques sem perigo.

Com Igor Vinicius e Guilherme em grande noite, o time abriu o placar com Neymar. Mesmo tratando uma lesão no menisco e atuando com proteção na perna, o camisa 10 pediu pra jogar e foi decisivo. A vantagem aumentou pouco depois, em gol contra de Lucas Kal.

Na etapa final, o ritmo do jogo seguiu parecido. Aos 22 do segundo tempo, João Schmidt, de cabeça, decretou o 3 a 0. Depois, o Santos ainda teve um pênalti marcado a seu favor, mas o VAR anulou ao identificar impedimento de Zé Rafael, que participou da jogada.