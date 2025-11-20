Santos empata com Mirassol e iguala número de pontos do Inter na tabela

Equipes se enfrentaram pela 34ª rodada. MAURÍCIO DE SOUZA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Santos e Mirassol empataram em 1 a 1 em partida disputada nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. O resultado não foi o melhor para o Inter, na briga contra o rebaixamento, mas também não foi ruim, já que os paulistas não ultrapassaram a equipe na tabela.

Dentro de campo o protagonista foi aquele que costuma chamar mais a atenção nos jogos do Santos: Neymar. O camisa 10 marcou um gol no começo do jogo, mas cometeu o pênalti que culminou no empate do Mirassol, na etapa complementar.

O resultado mantém a equipe do litoral paulista na 16ª colocação, mas agora com 37 pontos, a mesma pontuação do Inter, que joga nesta quinta-feira (20) contra o Ceará. Em caso de vitória, o Colorado garante três pontos de distância para o Santos e quatro para o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

Na 35ª rodada, Inter e Santos jogam no Beira-Rio, na segunda-feira (24), em jogo que pode definir a permanência ou não dos clubes na Série A.

Como foi o jogo

O Santos teve domínio da primeira etapa e abriu o placar logo aos três minutos. Em jogada de contra-ataque, Lautaro Díaz, próximo da área santista, lançou para Neymar, que estava livre no meio de campo. O jogador disparou em velocidade, entrou na área e finalizou no canto de Walter: 1 a 0.

Na sequência, os donos da casa seguiram com domínio da partida e tiveram boas oportunidades com Barreal e Souza, em finalizações para fora. Do lado do Mirassol, apesar da posse de bola, o time não conseguiu criar chances claras de gol.

Na segunda etapa, o Santos até teve uma grande chance no começo, quando Barreal chutou na entrada da área e Walter espalmou. Mas foi o Mirassol que conseguiu marcar. Reinaldo foi derrubado por Neymar na área do Santos e, após revisão do VAR, foi marcada a penalidade. O lateral cobrou no canto e empatou o jogo: 1 a 1.