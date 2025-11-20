O dia é de feriado nacional, mas a bola não para de rolar no Brasileirão. Mais quatro partidas do campeonato ocorreram nesta quinta-feira (20), válidas pela 34ª rodada da competição.
Fique por dentro do que rolou.
Juventude 3 x 3 Cruzeiro
Em casa, o Juventude deixou escapar um resultado fundamental na sua batalha para permanecer na elite. Após abrir 2 a 0 e conseguir nova vantagem após sofrer o 2 a 2, o time alviverde ficou no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, na tarde desta quinta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi. Veja como foi a partida.
Bahia 2 x 3 Fortaleza
Em Salvador, o time cearense fez 3 a 2 no Bahia na Arena Fonte Nova e enxergou uma luz para sair do Z-4 do campeonato. Veja como foi a partida.
Corinthians 3 x 1 São Paulo
O Corinthians bateu o São Paulo, por 3 a 1, no clássico paulista realizado nesta noite no Itaquerão, em São Paulo. Com o resultado, o Timão chega a 45 pontos e não tem mais riscos de rebaixamento no Brasileirão.
Ceará 1 x 2 Inter
O Inter sofreu, mas conseguiu vencer fora de casa pela primeira vez em três meses. No Castelão, a equipe de Ramón Díaz fez 2 a 1 no Ceará, com gols de Vitinho e Ricardo Mathias (que também marcou o gol contra para os donos da casa).