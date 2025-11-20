Resultados de Santos e de Vitória preocupam Inter antes de decisão contra o Ceará

Hotel que serve de concentração para o Inter em Fortaleza. Geison Lisboa / Agência RBS

O ambiente na concentração do Inter em Fortaleza, antes da partida contra o Ceará, é de preocupação. Na manhã desta quinta-feira (20), a circulação de dirigentes colorados no hotel que serve de concentração para a equipe na praia do Meireles era pequena, mas a apreensão com os resultados da noite de quarta-feira (19) era perceptível.

Isso porque o início da 34ª rodada do Brasileirão aproximou ainda mais a equipe de Ramón e Emiliano Díaz da temida zona de rebaixamento. Após os jogos de quarta-feira, o Inter permanece na 15ª colocação, mas agora apenas um ponto à frente do Vitória.

O empate do Vitória, em São Paulo, contra o Palmeiras, chegou a ser lamentado por um integrante da direção colorada que acompanha a delegação em Fortaleza. O ponto conquistado pelo Vitória manteve a equipe no Z-4, mas agora com apenas um a menos do que Santos (16º) e Inter (15º), que somam 37.

O resultado entre Santos e Mirassol, na Vila Belmiro, não chegou a surpreender. Agora, Inter e Santos estão separados apenas pelo saldo de gols.

A situação na tabela é complicada, mas existe a confiança de que a conquista de um resultado positivo na noite desta quinta-feira (20), contra o Ceará, deixará a equipe em uma condição melhor para o compromisso da próxima segunda-feira (24), contra o próprio Santos, no Beira-Rio.

Fique ligado