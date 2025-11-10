Os gols e melhores momentos da 33ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na 33ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2 a 1. Já o vice-líder Flamengo venceu por 3 a 2 o Santos e igualou a pontuação do líder, ambos agora com 68 pontos. Cruzeiro e o próprio Mirassol fecham o G-4.
A dupla Gre-Nal, enquanto isso, apenas empatou. Fora de casa, o Grêmio ficou no 2 a 2 com o Fortaleza. Carlos Vinícius e Marlon marcaram os gols gremistas no primeiro tempo. Com 40 pontos, o Tricolor ainda se preocupa com o Z-4. A distância para a zona do ficou em sete pontos.
No Beira-Rio, o Inter também empatou em 2 a 2, com o Bahia. O único ponto somado levou o time a 37, quatro a mais do que o Santos, o primeiro na zona de rebaixamento. O próximo compromisso será contra o Ceará. A partida será depois da data Fifa, no dia 20 de novembro.
O Juventude, por sua vez, venceu o Vasco, fora de casa, por 3 a 1, mas continua na 18° posição.