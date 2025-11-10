Os gols e melhores momentos da 33ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Léo Pereira comemora um dos gols do Flamengo na vitória em cima do Santos. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Na 33ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2 a 1. Já o vice-líder Flamengo venceu por 3 a 2 o Santos e igualou a pontuação do líder, ambos agora com 68 pontos. Cruzeiro e o próprio Mirassol fecham o G-4.

A dupla Gre-Nal, enquanto isso, apenas empatou. Fora de casa, o Grêmio ficou no 2 a 2 com o Fortaleza. Carlos Vinícius e Marlon marcaram os gols gremistas no primeiro tempo. Com 40 pontos, o Tricolor ainda se preocupa com o Z-4. A distância para a zona do ficou em sete pontos.

No Beira-Rio, o Inter também empatou em 2 a 2, com o Bahia. O único ponto somado levou o time a 37, quatro a mais do que o Santos, o primeiro na zona de rebaixamento. O próximo compromisso será contra o Ceará. A partida será depois da data Fifa, no dia 20 de novembro.

O Juventude, por sua vez, venceu o Vasco, fora de casa, por 3 a 1, mas continua na 18° posição.

Confira os melhores momentos da 33° rodada

Sport 2x4 Atlético-MG

Vasco 1x3 Juventude

Inter 2x2 Bahia

São Paulo 0x1 Bragantino

Corinthians 0x1 Ceará

Cruzeiro 0x0 Fluminense

Vitória 0x0 Botafogo

Flamengo 3x2 Santos

Mirassol 2x1 Palmeiras

Fortaleza 2x2 Grêmio