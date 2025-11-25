Mirassol goleia o Ceará e ajuda Grêmio e Inter na tabela do Brasileirão

Invicto em casa no Campeonato Brasileiro, o Mirassol fez mais uma vítima no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Nesta segunda-feira (24), o clube paulista venceu o Ceará por 3 a 0, resultado que foi comemorado pela dupla Gre-Nal.
Na primeira etapa, os donos da casa marcaram logo aos três minutos com Negueba. Cerca de 20 minutos depois, Reinaldo marcou um gol de falta e ampliou a vantagem. O lateral-esquerdo chegou ao 13° gol na competição.
No segundo tempo, o Mirassol soube administrar a vantagem e ainda conseguiu marcar o terceiro gol. Alesson fez um golaço em finalização no ângulo e confirmou a goleada.
O resultado manteve o Mirassol na quarta colocação, com 63 pontos. Vale destacar que o time treinado por Rafael Guanaes já está garantido na Libertadores do próximo ano.
Quanto à dupla Gre-Nal, o resultado fez com que o Ceará não ultrapassasse o Grêmio na tabela. Os gaúchos estão na 12ª colocação com 43 pontos, enquanto o Vozão é o 15° com 42. O placar permite ao Inter, em caso de vitória sobre o Santos, chegar a 43 pontos, ultrapassando o Ceará.