Jogadores de Grêmio e Inter não serão julgados por expulsões no Gre-Nal; entenda o caso

Clássico Gre-Nal foi realizado em setembro no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

O volante Arthur, do Grêmio, e o lateral Bernabei, do Inter, estão liberados para a próxima rodada do Brasileirão. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu por não protocolar denúncias em virtude das expulsões no clássico Gre-Nal, disputado ainda em setembro pelo Brasileirão.

Inicialmente, os nomes de Arthur e Bernabei haviam sido citados no edital de convocação para o julgamento da 3ª Comissão Disciplinar. No entanto, conforme apuração da reportagem de Zero Hora, houve o entendimento da Procuradoria que expulsão do jogo e o cumprimento da suspensão automática já foram suficientes para punição dos atleta. Ambos não serão levados a julgamento.

O volante do Grêmio foi expulso de forma direta após lance de falta em Carbonero. Bernabei, por sua vez, recebeu o cartão vermelho em decorrência de segundo amarelo.

Ainda com relação ao Gre-Nal, outros membros da comissão do Grêmio também foram denunciados. Auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo foi expulso por reclamações contra a arbitragem, mas também não será levado a julgamento.

Caso de Felipão

O coordenador técnico Felipão foi denunciado e será julgado pelo artigo 243-F, que trata sobre "ofender alguém em sua honra". Neste tipo de caso, a pena poderá provocar uma suspensão de uma a seis partidas, mais multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

"Seu safado, sem vergonha. Você é ladrão, me roubou. Enfiou a faca no Grêmio e girou" teria dito o coordenador técnico do Grêmio a Marcelo de Lima Henrique, árbitro da partida, conforme a súmula.

Inter pode ser multado por atraso

O Inter poderá, se condenado, ter de pagar a multa de R$ 100 até R$ 1 mil por minuto, em virtude do atraso de três minutos para iniciar a partida no Beira-Rio.

O julgamento na 3ª Comissão Disciplinar será realizado nesta sexta-feira (28), às 10h.