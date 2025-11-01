Jejum de Depay e chance para ex-Inter: como chega o Corinthians para o jogo contra o Grêmio

Memphis vive maior jejum de gols no Corinthians. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Apesar da posição intermediária na tabela do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Grêmio, neste domingo (2), embalado pelas três vitórias conquistadas nos últimos quatro jogos.

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior sofre com desfalques, sobretudo no meio-campo, onde o treinador não conta com os volantes Raniele, José Martínez e Breno Bidon, todos suspensos e André, lesionado.

Por conta disso, Charles Rigon, ex-Inter, deve receber uma chance no time titular, ao lado de Maycon, que retorna após cumprir suspensão. A dúvida fica para o gol. Hugo Souza está voltando de lesão no ombro. Se ele não puder atuar, Felipe Longo permanecerá na meta alvinegro.

O trio ofensivo será composto pelo meia Rodrigo Garro e pelos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay. O holandês inclusive tenta desencantar, pois não marca gols há três meses.

O provável time do Corinthians tem: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.