Fortaleza vence o Bahia e segue com esperanças de permanência na Série A do Brasileirão

Gramado da Fonte Nova sofreu com a chuva. Leticia Martins / EC Bahia

O Fortaleza segue vivo na busca para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Nesta quinta-feira (20), em Salvador, o time cearense fez 3 a 2 no Bahia na Arena Fonte Nova e enxergou uma luz para sair do Z-4 do campeonato.

Com 34 rodadas já jogadas, os cearenses são 18º colocados e chegam aos 34 pontos, a três do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Inter, que ainda joga na rodada, tem a mesma pontuação da equipe paulista. Os baianos ficam na sétima posição, com 53 pontos, dentro do G-7.

Os gols foram marcados por Bareiro, Herrera e Deyverson para o Fortaleza. Willian José, de pênalti, e Tiago diminuíram para o Bahia.

Como foi o jogo

Os cearenses resistiram à pressão inicial dos baianos e marcaram ainda no primeiro tempo. Bareiro, que havia feito um gol anulado, abriu o placar. Logo na sequência, Herrera, de cabeça, fez o segundo do Fortaleza.

Na segunda etapa, o Bahia se lançou ao ataque e pressionou a equipe do Ceará. A entrada de Everton Ribeiro mudou o panorama da partida e logo deu resultado. Ademir foi derrubado na área e Willian José bateu o pênalti para diminuir o placar.

No entanto, em uma transição rápida do Leão do Pici, a bola se ofereceu para Deyverson dentro da área. O camisa 16 não desperdiçou e fez o terceiro gol do Fortaleza.