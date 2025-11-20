Brasileirão

No bolo
Notícia

Fortaleza vence o Bahia e segue com esperanças de permanência na Série A do Brasileirão

Leão do Pici fez 3 a 2, fora de casa, e está a três pontos de sair da zona de rebaixamento

Zero Hora

