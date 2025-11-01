Falta com paradinha: Neymar volta a jogar após lesão e inova em cobrança de falta; veja vídeo

Neymar voltou a jogar após quase dois meses. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Após se recuperar de uma lesão na coxa direita, Neymar voltou a entrar em campo pelo Santos. Neste sábado (1°), ele entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 não disputava uma partida desde 14 de setembro.

Os visitantes abriram o placar com Adam Barreiro, de cabeça, aos 35 minutos do primeiro tempo. O Santos buscou o empate aos 29 minutos da segunda etapa com Adonis Frías, que cruzou rasteiro na área e viu a bola desviar em Bruno Pacheco, surpreendendo o goleiro Brenno, ex-Grêmio.

O passe para o autor do gol foi feito por Neymar, que entrou aos 22 minutos do segundo tempo. Com 30 minutos em campo ele não conseguiu buscar a vitória para o Santos, mas deu um novo ritmo ao time.

Ele acertou 23 dos 27 passes que tentou e teve duas finalizações, sendo ambas no gol. A mais perigosa delas aconteceu aos 50 minutos em uma cobrança de falta na entrada da área. O jogador ameaçou o chute com uma "paradinha", que fez com que os jogadores do Fortaleza pulassem antes da hora. Depois, finalizou no gol, mas Brenno espalmou para escanteio.