Entenda como a Copa do Brasil pode transformar o G-7 do Brasileirão em G-8

Atualmente, Brasileirão classifica sete times para o torneio sul-americano. Alejandro Pagni / AFP

A três rodadas do fim do Brasileirão, as disputas finais do campeonato prometem nos próximos dias. O título ficará entre Flamengo e Palmeiras, mas as vagas da Libertadores podem mudar conforme os rumos que a Copa do Brasil tomar.

Atualmente, com cariocas e paulistas na final da competição sul-americana e ocupando as primeiras colocações, o Brasileirão dará sete vagas para o torneio do ano que vem.

No entanto, o G-7 pode se transformar em G-8 caso o vencedor da Copa do Brasil entre os classificados no torneio de pontos corridos também.

Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e Vasco estão nas semifinais e, caso estejam no G-7, abrirão a oitava vaga para a Libertadores via Brasileirão.

Essa possibilidade é mais possível com a Raposa e com o Flu sendo campeões, atualmente. Isso porque a equipe mineira ocupa a terceira posição na tabela do Brasileirão e o time carioca é sétimo. O Corinthians é 11º e o Vasco, 13º.

Como o G-7 pode virar G-8?