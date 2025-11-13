Com três gols de Deyverson, Fortaleza arranca empate contra o Atlético-MG em jogo atrasado do Brasileirão

Deyverson foi o destaque da partida em Belo Horizonte. @fortalezaec / Instagram/Divulgação

Atlético-MG e Fortaleza empataram em 3 a 3, nesta quarta-feira (12), em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Na Arena do Galo, os donos da casa venciam até os acréscimos, mas acabaram cedendo o empate no fim.

No primeiro tempo, o Atlético-MG conseguiu marcar duas vezes com Hulk e Vitor Hugo. No começo da segunda etapa, Deyverson descontou, mas Dudu ampliou a vantagem dos donos da casa para 3 a 1.

Entretanto, o atacante do Fortaleza estava em noite inspirada e fez valer a Lei do Ex, já que foi jogador do clube mineiro até o começo deste ano. Ele converteu um pênalti e ainda fez o gol do empate aos 48 minutos da etapa final.

Os três gols de Deyverson não foram o suficiente para tirar o Fortaleza da 19ª colocação. O clube tem 31 pontos, quatro a menos que o primeiro time fora do Z4. Já o Atlético-MG está em nono lugar, com 44 pontos, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana.