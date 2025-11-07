Fortaleza cede o empate com o Ceará no final e continua na vice-lanterna

Pedro Raul marcou no final e deixou tudo igual no Castelão. @cearasc / Instagram / Reprodução

O último Clássico-Rei de 2025 foi tenso e disputado como manda o manual. Na Arena Castelão, nesta quinta-feira (5), o Fortaleza vencia com gol de Bareiro até os 44 minutos do segundo tempo, quando o Ceará deixou tudo igual com gol do artilheiro Pedro Raul.

Com o resultado, o Fortaleza termina a rodada na vice-lanterna, com 29 pontos. São quatro a menos que o Santos, o primeiro colocado do Z-4, que perdeu para o Palmeiras. O Leão fica empatado com o Juventude, que está em 19º, porém com uma vitória a menos (8 a 7). O Fortaleza enfrenta o Grêmio no domingo (9), no Castelão.

O clássico começou em ritmo lento, concentrado no meio de campo, com muita disputa por espaço, faltas e discussões. As equipes se revezavam na posse de bola e trocavam passes entre as linhas, abusando de lançamentos longos para forçar erros individuais para explorar o contra-ataque e criar oportunidades ofensivas.

O Ceará era mais técnico, cadenciando mais suas ações, mas pouco agressivo. Já o Fortaleza acelerava mais, porém pecava na hora das construções. Até que arrumou um escanteio e, em jogada ensaiada, Breno Lopes cruzou e Bareiro, livre de marcação, cabeceiu sozinho para marcar, aos 36 minutos e sair com a vitória parcial para o intervalo.

O clássico voltou para a segunda etapa mais quente. Atrás do marcador, o Ceará esbarrava na ansiedade, facilitando a vida da defesa adversária. O Fortaleza era mais calmo, defendendo sua vantagem, ditava o ritmo e seguia explorando os erros do rival. Herrera recebeu na área e parou em grande defesa de Bruno Ferreira.

Com o fim se aproximando, o Ceará subiu suas linhas e passou a ensaiar uma pressão. O Fortaleza se defendia bem, porém não conseguia segurar a posse da bola para respirar. De tanto insistir, o Ceará chegou ao empate, após cruzamento de Marcos Vinícius para Pedro Raul testar, aos 44, e se manter invicto no clássico em 2025.