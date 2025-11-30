Ceará empata com o Cruzeiro e abre dois pontos de distância para o Inter

Partida foi disputada em Fortaleza. Samuel Andrade / Cruzeiro/Divulgação

Em mais uma partida que interessava ao Inter na reta final do Brasileirão, o resultado não foi o melhor possível. Neste sábado (29), Ceará e Cruzeiro empataram em 1 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada.

O resultado deixa os mineiros na terceira posição, com 69 pontos, encerrando as chances de títulos. Quanto ao Ceará, o clube fica na 14ª colocação, com 43, a dois do Inter, que abre a zona de rebaixamento com 41 pontos.

O Cruzeiro foi melhor na etapa inicial e chegou a marcar dois gols anulados por impedimento. Nas duas ocasiões, a conclusão foi feita por Christian. Primeiro, aos 30 minutos após passe de Gabigol na área. Depois, aos 44, quando cabeceou depois de cruzamento de Matheus Pereira.

Segundo tempo

Os visitantes começaram no ataque e exigiram grandes defesas do goleiro Bruno Ferreira, nos chutes de Sinisterra e de Gabigol. Mesmo assim, quem abriu o placar foi o Ceará. Aos 10 minutos, Zanocelo finalizou de fora da área e não deu chances a Cássio: 1 a 0.

O Cruzeiro conseguiu empatar 15 minutos depois. Kaiki Bruno fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro na área. Willian Machado desviou contra o próprio gol e deixou tudo igual: 1 a 1.

Últimos jogos do Ceará