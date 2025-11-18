CBF divulga datas e horários dos jogos de Grêmio e Inter nas últimas rodadas do Brasileirão

A CBF confirmou nesta terça-feira (18) as datas e horários dos jogos das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Também foi definido que duas partidas da 34ª rodada serão jogadas no dia 3 de dezembro, já que envolvem clubes que estão nas finais de Libertadores e Sul-Americana.
Quanto a dupla Gre-Nal, o Grêmio jogará contra o Fluminense, na Arena, em 2 de dezembro, às 21h30min. Ainda na 37ª rodada, o Inter encara o São Paulo, fora de casa, no dia seguinte, às 20h.
Já na última rodada, como historicamente acontece, todas as partidas serão disputadas no mesmo dia e horário. Será em 7 de dezembro às 16h. O Grêmio jogará contra o Sport, enquanto o Inter receberá o Bragantino, em Porto Alegre.
Confira abaixo as datas e horários dos últimos jogos do Brasileirão
34ª rodada
03/12
- 19h - Bragantino x Vitória
- 21h30min - Atlético-MG x Palmeiras
37ª rodada
02/12
- 19h - Vasco x Mirassol
- 21h30min - Grêmio x Fluminense
03/12
- 19h - Fortaleza x Corinthians
- 19h30min - Juventude x Santos
- 20h - São Paulo x Inter
- 20h - Bahia x Sport
- 21h30min - Flamengo x Ceará
04/12
- 19h30min - Cruzeiro x Botafogo
38ª rodada
07/12
16h
- Fluminense x Bahia
- Botafogo x Fortaleza
- Corinthians x Juventude
- Santos x Cruzeiro
- Mirassol x Flamengo
- Atlético-MG x Vasco
- Inter x Bragantino
- Vitória x São Paulo
- Ceará x Palmeiras
- Sport x Grêmio
