CBF divulga datas e horários dos jogos de Grêmio e Inter nas últimas rodadas do Brasileirão

A CBF confirmou nesta terça-feira (18) as datas e horários dos jogos das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Também foi definido que duas partidas da 34ª rodada serão jogadas no dia 3 de dezembro, já que envolvem clubes que estão nas finais de Libertadores e Sul-Americana.

Quanto a dupla Gre-Nal, o Grêmio jogará contra o Fluminense, na Arena, em 2 de dezembro, às 21h30min. Ainda na 37ª rodada, o Inter encara o São Paulo, fora de casa, no dia seguinte, às 20h.

Já na última rodada, como historicamente acontece, todas as partidas serão disputadas no mesmo dia e horário. Será em 7 de dezembro às 16h. O Grêmio jogará contra o Sport, enquanto o Inter receberá o Bragantino, em Porto Alegre.

Confira abaixo as datas e horários dos últimos jogos do Brasileirão

34ª rodada

03/12

19h - Bragantino x Vitória

21h30min - Atlético-MG x Palmeiras

37ª rodada

02/12

19h - Vasco x Mirassol

21h30min - Grêmio x Fluminense

03/12

19h - Fortaleza x Corinthians

19h30min - Juventude x Santos

20h - São Paulo x Inter

20h - Bahia x Sport

21h30min - Flamengo x Ceará

04/12

19h30min - Cruzeiro x Botafogo

38ª rodada

07/12

16h

Fluminense x Bahia

Botafogo x Fortaleza

Corinthians x Juventude

Santos x Cruzeiro

Mirassol x Flamengo

Atlético-MG x Vasco

Inter x Bragantino

Vitória x São Paulo

Ceará x Palmeiras

Sport x Grêmio

