CBF divulga datas e horários dos jogos de Grêmio e Inter nas rodadas 34, 35 e 36 do Brasileirão

A CBF divulgou nesta terça-feira (4) as datas e horários das partidas que serão disputadas nas rodadas 34, 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Conforme divulgado pela confederação, as alterações foram determinadas após conversa com os clubes.
O Grêmio, que está na 11ª colocação com 39 pontos, terá jogos contra Vasco, Botafogo e Palmeiras, sendo que apenas o segundo será fora de casa. Já o Inter, 15° lugar com 36 pontos, jogará contra Ceará, Santos e Vasco, com apenas o segundo jogo no Beira-Rio.
As mudanças da CBF levaram em consideração principalmente as equipes que disputarão finais continentais, como Palmeiras e Flamengo, na Libertadores, além do Atlético-MG, na Sul-Americana.
Pensando nisso, o confronto entre Massa Bruta e Galo, válido pela 37ª rodada, foi antecipado para 16 de novembro. O Palmeiras também teve uma partida desta rodada sendo antecipada. O jogo contra o Vitória será disputado no dia 19 do mesmo mês.
Confira abaixo as datas e horários dos jogos
Rodada 34
- 18/11 - 20h30 - Botafogo x Sport - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- 19/11 - 21h30 - Fluminense x Flamengo - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- 19/11 - 21h30 - Santos x Mirassol - Vila Belmiro, Santos (SP)
- 19/11 - 21h30 - Grêmio x Vasco da Gama - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- 20/11 - 16h - Juventude x Cruzeiro - Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- 20/11 - 18h - Bahia x Fortaleza - Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- 20/11 - 19h30 - Corinthians x São Paulo - Arena do Corinthians, São Paulo (SP)
- 20/11 - 21h30 - Ceará x Internacional - Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Rodada 35
- 22/11 - 19h30 - Botafogo x Grêmio - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- 22/11 - 21h30 - Flamengo x Bragantino - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- 22/11 - 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Arena do Palmeiras, São Paulo (SP)
- 23/11 - 16h - São Paulo x Juventude - Vila Belmiro, Santos (SP)
- 23/11 - 16h - Bahia x Vasco da Gama - Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- 23/11 - 18h30 - Sport x Vitória - Ilha do Retiro, Recife (PE)
- 23/11 - 20h30 - Cruzeiro x Corinthians - Mineirão, Belo Horizonte (MG)
- 24/11 - 19h - Mirassol x Ceará - Maião, Mirassol (SP)
- 24/11 - 21h - Internacional x Santos - Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- 30/11 - 18h30 - Fortaleza x Atlético-MG - Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Rodada 36
- 25/11 - 21:30 - Atlético-MG x Flamengo - Arena do Galo, Belo Horizonte (MG)
- 25/11 - 21h30 - Grêmio x Palmeiras SP - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- 26/11 - 19h00 - Bragantino x Fortaleza - Cícero Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- 27/11 - 20h30 - Fluminense x São Paulo - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- 28/11 - 19h - Juventude x Bahia - Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- 28/11 - 19h30 - Vasco da Gama x Internacional - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- 28/11 - 21h30 - Santos x Sport - Vila Belmiro, Santos (SP)
- 29/11 - 16h - Vitória x Mirassol - Barradão, Salvador (BA)
- 29/11 - 20h30 - Ceará x Cruzeiro - Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- 30/11 - 16h - Corinthians - Botafogo - Arena do Corinthians, São Paulo (SP)
Rodada 37 (Jogos definidos)
- 16/11 - 19h - Bragantino x Atlético-MG - Cícero Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- 19/11 - 19h30 - Palmeiras x Vitória - Arena do Palmeiras, São Paulo (SP)