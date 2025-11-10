CBF confirma impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026

Próxima edição do Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O impedimento semiautomático chegará ao futebol brasileiro em 2026. A nova tecnologia será implementada a partir da primeira rodada do Brasileirão, prevista para 28 de janeiro, conforme anunciado por Samir Xaud, presidente da CBF.

Já utilizada com sucesso em competições de elite, especialmente na Europa, a tecnologia promete trazer mais velocidade e precisão às decisões de impedimento, minimizando as longas paradas do VAR e as polêmicas sobre as marcações de linha.

— A modernização começa com o nosso impedimento semiautomático, que a gente anunciou para o ano que vem. O nosso Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro já implementado — declarou Xaud no 1º grupo de trabalho de arbitragem, nesta segunda (10), na sede da CBF.

O grupo foi criado pela CBF diante da necessidade identificada de aprimorar a transparência e a padronização da arbitragem no futebol brasileiro, alinhadas aos padrões estabelecidos pela FIFA e IFAB. O evento teve apresentação da Genius Sports, que deve ser escolhida para fornecer a tecnologia.

"Utopia"

Durante a abertura do evento, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra falou sobre as dificuldades para haver critérios iguais nas decisões dos árbitros.