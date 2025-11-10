CBF confirma impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026

O impedimento semiautomático chegará ao futebol brasileiro em 2026. A nova tecnologia será implementada a partir da primeira rodada do Brasileirão, prevista para 28 de janeiro, conforme anunciado por Samir Xaud, presidente da CBF.
Já utilizada com sucesso em competições de elite, especialmente na Europa, a tecnologia promete trazer mais velocidade e precisão às decisões de impedimento, minimizando as longas paradas do VAR e as polêmicas sobre as marcações de linha.
— A modernização começa com o nosso impedimento semiautomático, que a gente anunciou para o ano que vem. O nosso Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro já implementado — declarou Xaud no 1º grupo de trabalho de arbitragem, nesta segunda (10), na sede da CBF.
O grupo foi criado pela CBF diante da necessidade identificada de aprimorar a transparência e a padronização da arbitragem no futebol brasileiro, alinhadas aos padrões estabelecidos pela FIFA e IFAB. O evento teve apresentação da Genius Sports, que deve ser escolhida para fornecer a tecnologia.
"Utopia"
Durante a abertura do evento, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra falou sobre as dificuldades para haver critérios iguais nas decisões dos árbitros.
— Temos uma das competições mais difíceis do mundo. Não é um torneio de 30 dias. É um campeonato de mais de 10 meses onde quando se fala de critério e não busca conhecimento antes, estamos falando de algo utópico. A partir do momento que entendemos que são 10 meses e mais de 20 profissionais, 20 trios. Este ano, utilizamos 32 árbitros, cabeças diferentes, uniformização de critérios é quase impossível quando nós falamos de seres humanos, mas não podemos deixar de buscá-los.