CBF confirma impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026

Tecnologia promete trazer mais velocidade e precisão às decisões de impedimento, minimizando as longas paradas do VAR e as polêmicas sobre as marcações de linha

