Campeão com o Grêmio, artilheiro da Série B está na mira do Corinthians

Cria da base e ex-atacante do Grêmio, Pedro Rocha está em vias de encerrar o contrato com o Remo-PA e já demonstrou interesse em não renovar com o clube, que garantiu o acesso à Séria A depois de 31 anos. Próximo de ficar livre no mercado, o atleta está na mira do Corinthians. As informações são dos jornalistas Samir Carvalho, do UOL, e Jorge Nicola, do R7.

Artilheiro da Série B com 15 gols, Pedro Rocha foi peça fundamental na conquista do acesso. Na última janela de transferências, Corinthians e São Paulo já haviam demonstrado interesse em contratá-lo. No entanto, os clubes recuaram diante dos R$ 3 milhões pedidos pelo Remo, visto que o final do contrato se aproximava e o negócio poderia ser realizado sem custos no final do ano.

Agora, o Corinthians pretende avançar na negociação com o aval do técnico Dorival Júnior e do executivo de futebol Fabinho Soldado. Mas, primeiro, o Timão precisa pagar o transfer ban para que possa voltar a contratar jogadores.

Pedro Rocha também estaria sendo sondado por clubes da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel, mas o objetivo do atacante é voltar a um time grande da elite do futebol brasileiro.

