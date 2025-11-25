Atlético-MG e Flamengo se enfrentam em jogo da 36ª rodada da competição. Arte GZH

Nesta terça-feira (25), Atlético-MG se enfrentam em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

A partida ocorre às 21h30min, na Arena do Galo, em Belo Horizonte (MG). O Premiere anuncia a transmissão.

Leia Mais Grêmio x Palmeiras na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.

Com isso, as equipes foram organizadas em duas ligas — Libra e Liga Forte União — que negociaram separadamente com os veículos responsáveis pela transmissão do campeonato.