Arthur, Felipão, auxiliar de Mano, Bernabei e Inter são denunciados no STJD por ocorrências no Gre-Nal 448

Arthur foi expulso no Gre-Nal 448. André Ávila / Agencia RBS

O Gre-Nal 448, do último dia 21 de setembro, ganhou um novo capítulo mais de dois meses após seu término.

Foi protocolada nesta terça (25), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), denúncia que envolve Arthur, Felipão, Sidnei Lobo — auxiliar de Mano —, Bernabei e Inter devido a atos na partida que terminou com vitória gremista por 3 a 2 no Beira-Rio. O julgamento será na sexta (25).

Busca por esclarecimento

No entanto, há uma dúvida no artigo do qual foram denunciados Arthur, Sidnei Lobo e Bernabei. Os três foram expulsos no clássico. O volante, por falta em Alan Patrick, o auxiliar, por reclamação, e o lateral, após segundo amarelo, por falta em Cristian Oliveira. Os jurídicos de Inter e Grêmio buscam esclarecer as denúncias.

Denúncia do Inter

O Inter, por sua vez, foi denunciado pelo artigo 206, que indica atraso no início da partida. Nesse caso, a multa pode ser de R$ 100 a R$ 1 mil.

Caso de Felipão

Já Felipão será julgado pelo artigo 243-F: "Ofender alguém em sua honra", que pode provocar suspensão de 15 a 90 dias, mais multa de R$ 100 a R$ 100 mil.