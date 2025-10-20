Vasco e Fluminense se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Nesta segunda (20), Vasco e Fluminense se enfrentam em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Cazé TV, Premiere e Record anunciam a transmissão.

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.