Título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento: veja as chances de cada time no Brasileirão após 28 rodadas

Passadas 28 rodadas, as emoções do Brasileirão só aumentam. Conforme os cálculos da UFMG, dois times se destacam na disputa pela taça. Na briga contra o rebaixamento, duas equipes têm altas chances de jogarem a Série B em 2026.
Palmeiras e Flamengo surgem com mais probabilidade de levantarem a taça da competição, com os paulistas sendo os favoritos (68,3%). Os cariocas têm 29,8% de chances.
O Cruzeiro ainda alimenta pequena expectativa — 1,8%. Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo têm menos de 1% de serem campeões.
Os riscos de queda
Sport (99,32%) e Juventude (94,1%) têm seus rebaixamentos encaminhados para a temporada de 2026. As outras duas equipes com maiores probabilidades de terminar no Z-4 são Fortaleza (86%) e Vitória (65,5%).
Com 32 pontos em 27 jogos, o Inter tem 11,8% de chance de jogar a Série B. A derrota para o Mirassol deixou o Colorado em 15º lugar.
Ao bater o São Paulo, o Grêmio alcançou os 36 pontos em 28 jogos, ocupando a 11ª posição. Com isso, o Tricolor tem 1,8% de chance de queda.
Libertadores e Sul-Americana
Dois times têm suas vagas diretas asseguradas na principal competição do continente, conforme a UFMG: Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro, terceiro colocado, tem 99,7%.
O Grêmio tem 5,3% e o Inter, 1,6%. Os números consideram oito times classificados para o torneio.
Em relação à Sul-Americana, apenas dois clubes gaúchos ainda contam com chances: Tricolor tem 61,7%, Colorado com 35,1%.
Confira as projeções:
Título
- Palmeiras - 68,3%
- Flamengo - 29,8%
- Cruzeiro - 1,8%
Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo têm menos de 1%
Libertadores (vaga direta)
- Palmeiras - 100%
- Flamengo - 100%
- Cruzeiro - 99,7%
- Mirassol - 93,3%
- Bahia - 72,6%
- Fluminense - 46,5%
- Botafogo - 46,4%
- São Paulo - 11,9%
- Vasco - 8%
- Bragantino - 6%
- Grêmio - 5,3%
- Ceará - 5,1%
- Atlético-MG - 1,9%
- Inter - 1,6%
- Corinthians - 1,1%
Santos, Vitória e Fortaleza têm menos de 1% cada
Sul-Americana
- São Paulo - 68,4%
- Vasco da Gama - 64,3%
- Bragantino - 63,4%
- Grêmio - 61,7%
- Ceará - 58,1%
- Botafogo - 52,1%
- Fluminense - 50,9%
- Atlético-MG - 43,8%
- Corinthians - 35,5%
- Inter - 35,1%
- Santos - 27,3%
- Bahia - 26,9%
- Mirassol - 6,7%
- Vitória - 3,9%
- Fortaleza - 1,3%
Rebaixamento
- Sport - 99,32%
- Juventude - 94,1%
- Fortaleza - 86%
- Vitória - 65,5%
- Santos - 16,8%
- Inter - 11,8%
- Corinthians - 10,9%
- Atlético-MG - 7,1%
- Ceará - 2,6%
- Bragantino - 2,1%
- Grêmio - 1,8%
- Vasco - 1,3%
São Paulo, Fluminense, Botafogo e Bahia têm menos de 1% de chance cada