Título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento: veja as chances de cada time no Brasileirão após 28 rodadas

Brasileirão tem partidas da 29ª rodada a partir deste sábado. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Passadas 28 rodadas, as emoções do Brasileirão só aumentam. Conforme os cálculos da UFMG, dois times se destacam na disputa pela taça. Na briga contra o rebaixamento, duas equipes têm altas chances de jogarem a Série B em 2026.

Palmeiras e Flamengo surgem com mais probabilidade de levantarem a taça da competição, com os paulistas sendo os favoritos (68,3%). Os cariocas têm 29,8% de chances.

O Cruzeiro ainda alimenta pequena expectativa — 1,8%. Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo têm menos de 1% de serem campeões.

Os riscos de queda

Sport (99,32%) e Juventude (94,1%) têm seus rebaixamentos encaminhados para a temporada de 2026. As outras duas equipes com maiores probabilidades de terminar no Z-4 são Fortaleza (86%) e Vitória (65,5%).

Com 32 pontos em 27 jogos, o Inter tem 11,8% de chance de jogar a Série B. A derrota para o Mirassol deixou o Colorado em 15º lugar.

Ao bater o São Paulo, o Grêmio alcançou os 36 pontos em 28 jogos, ocupando a 11ª posição. Com isso, o Tricolor tem 1,8% de chance de queda.

Libertadores e Sul-Americana

Dois times têm suas vagas diretas asseguradas na principal competição do continente, conforme a UFMG: Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro, terceiro colocado, tem 99,7%.

O Grêmio tem 5,3% e o Inter, 1,6%. Os números consideram oito times classificados para o torneio.

Em relação à Sul-Americana, apenas dois clubes gaúchos ainda contam com chances: Tricolor tem 61,7%, Colorado com 35,1%.

Confira as projeções:

Título

Palmeiras - 68,3%

Flamengo - 29,8%

Cruzeiro - 1,8%

Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo têm menos de 1%

Libertadores (vaga direta)

Palmeiras - 100%

Flamengo - 100%

Cruzeiro - 99,7%

Mirassol - 93,3%

Bahia - 72,6%

Fluminense - 46,5%

Botafogo - 46,4%

São Paulo - 11,9%

Vasco - 8%

Bragantino - 6%

Grêmio - 5,3%

Ceará - 5,1%

Atlético-MG - 1,9%

Inter - 1,6%

Corinthians - 1,1%

Santos, Vitória e Fortaleza têm menos de 1% cada

Sul-Americana

São Paulo - 68,4%

Vasco da Gama - 64,3%

Bragantino - 63,4%

Grêmio - 61,7%

Ceará - 58,1%

Botafogo - 52,1%

Fluminense - 50,9%

Atlético-MG - 43,8%

Corinthians - 35,5%

Inter - 35,1%

Santos - 27,3%

Bahia - 26,9%

Mirassol - 6,7%

Vitória - 3,9%

Fortaleza - 1,3%

Rebaixamento

Sport - 99,32%

Juventude - 94,1%

Fortaleza - 86%

Vitória - 65,5%

Santos - 16,8%

Inter - 11 , 8%

, Corinthians - 10,9%

Atlético-MG - 7,1%

Ceará - 2,6%

Bragantino - 2,1%

Grêmio - 1,8%

Vasco - 1,3%

São Paulo, Fluminense, Botafogo e Bahia têm menos de 1% de chance cada











