Santos x Vitória hoje: onde assistir ao vivo e horário pelo Brasileirão

Santos e Vitória se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Nesta segunda (20), Santos e Vitória se enfrentam em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 21h30min, na Vila Belmibro, em Santos (SP). O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão.

Leia Mais Vasco x Fluminense hoje: onde assistir ao vivo e horário pelo Brasileirão

Onde assistir ao Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 teve início em 29 de março e está previsto para terminar em 21 de dezembro, na 38ª rodada. O encerramento tardio se deve à paralisação de um mês para a disputa do Mundial de Clubes 2025.

A temporada marca também o início de uma nova era nos direitos de transmissão, com a vigência da chamada Lei do Mandante. Pela primeira vez, os clubes disputam o torneio sob essa legislação.