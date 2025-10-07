Redução da renda, volta em divisões inferiores e permissão para apitar: como ficam os árbitros afastados da Série A

Árbitro Lucas Casagrande foi afastado após atuações e Bragantino x Grêmio. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Os afastamentos do árbitros Lucas Casagrande, que apitou Bragantino 1x0 Grêmio, e Ramon Abatti Abel, que comandou São Paulo 2x3 Palmeiras, têm como efeito prático apenas tirá-los das escalas por duas ou três semanas. Eventualmente, farão algum cursinho e uns testes de análises de lance. E voltarão, possivelmente em jogos de divisões inferiores, até que o tempo passe e a poeira baixe. O problema é que isso significa uma redução drástica na renda dos juízes.

Essa é uma das consequências da popular "geladeira". No caso de Ramon Abatti Abel, que tem escudo da Fifa, cada partida significa um cachê de R$ 7,2 mil. Para Lucas Casagrande, da CBF, o valor é de R$ 5 mil. Em um mês com cinco jogos, um número razoável, Ramon receberia R$ 36 mil, Casagrande, R$ 25 mil.

Como arbitragem não é uma profissão, ambos têm atividades paralelas para compensar a perda. Mas elas não chegam nem perto do que é recebido nos gramados.

O normal é que eles fiquem entre 15 e 30 dias sem ser escalados. Nesse período, podem (ou não) receber alguns lances para ser analisados. Como foram erros de campo, ficam em casa, nem sequer vão à sede da CBF ou à Granja Comary. O normal é que nesse tempo, novas partidas sofram com interferências, novas polêmicas surjam e a poeira baixe.

Eles costumam voltar em partidas de divisões inferiores (o que não deixa de ser um certo menosprezo da própria CBF com a competição). Como só estará em andamento a Série B, e em fase decisiva de acesso e descenso, talvez entrem em jogos menos decisivos.