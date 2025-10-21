Rebaixamento, título, Libertadores e Sul-Americana: veja as chances de cada time no Brasileirão 

Dupla Gre-Nal vê Sul-Americana como maior realidade no momento. André Ávila / Agencia RBS

Com o fim da 29ª rodada, a reta final do Brasileirão apresenta um cenário cada vez mais definido para os clubes que brigam nas partes de cima e de baixo da tabela. O triunfo do Vitória contra o Santos, na segunda-feira (20) movimentou ainda mais a luta contra o rebaixamento.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 29 rodadas, dois times já estão garantidos na próxima Libertadores: Flamengo e Palmeiras, que também aparecem com as maiores chances de título, com 48,3% e 48,8%, respectivamente. Vale destacar que o levantamento considera como base o G-6 — pode virar G-9 em caso de título brasileiro nas competições continentais e se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os nove primeiros.

Leia Mais Os gols e melhores momentos da 29ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Já na parte de baixo da tabela, pelo menos dois já estão praticamente rebaixados: Sport (99,7%) e Fortaleza (90,4%). Mesmo com a vitória sobre o Bragantino, o Juventude, 18º, tem 89% de risco de queda —precisa alcançar aproximadamente 73% de aproveitamento para atingir essa pontuação nas últimas nove rodadas para chegar aos 45 pontos, a tradicional "nota de corte" para escapar do rebaixamento.

O Cruzeiro está praticamente garantido na Libertadores, com 99,9%. A briga mais intensa é pela última vaga no torneio continental, com Mirassol (97,1%), Bahia (84,8%) e Botafogo (66%) despontando como principais concorrentes. Fluminense (25,5%), Vasco (11,8%) e São Paulo (5%) ainda sonham, mas a Sul-Americana surge como destino mais provável para esse grupo intermediário.

Já na parte de baixo, os praticamente rebaixados estão seguidos de Vitória (44,6%) e Santos (34,8%), que ainda lutam para reagir. Atlético-MG (12,8%) aparece com risco moderado, enquanto Ceará (6,6%), Inter (5,5%), Corinthians (5,3%) e Grêmio (4%) precisam somar pontos para não se complicar.

Veja as chances de cada time no Brasileirão

Os riscos de rebaixamento

Sport - 99,7% Fortaleza - 90,4% Juventude - 89,4% Vitória - 44,6% Santos - 34,8% Atlético-MG - 12.8% Ceará - 6,6% Inter - 5,5% Corinthians - 5,3% Bragantino - 4,7% Grêmio - 4% São Paulo - 1,7%

*Os demais times tem menos de 1% de risco de rebaixamento.

As chances de título

Palmeiras - 48,8% Flamengo - 48,3% Cruzeiro - 2,6%

*Os demais times tem menos de 1% de chance de título.

As chances de classificação à Libertadores

Flamengo - 100% Palmeiras - 100% Cruzeiro - 99,9% Mirassol - 97,1% Bahia - 84,8% Botafogo - 66% Fluminense - 25,5% Vasco - 11,8% São Paulo - 5% Inter - 2,6% Bragantino - 1,9% Grêmio - 1,8% Corinthians - 1,6% Ceará - 1,3%

*Os demais times têm menos de 1% de chance de irem à Libertadores

As chances de classificação à Sul-Americana

Vasco - 76,9% Fluminense - 70,2% São Paulo - 69,4% Bragantino - 56,4% Grêmio - 55,7% Inter - 55,5% Corinthians - 53,6% Ceará - 48% Atlético-MG - 35,4% Botafogo - 33,9% Santos - 15,2% Bahia - 15,1% Vitória - 10,3% Mirassol - 2,9%

*Os demais times têm menos de 1% de chance de irem à Sul-Americana

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.