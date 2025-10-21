Rebaixamento, título, Libertadores e Sul-Americana: veja as chances de cada time no Brasileirão 

Com o fim da 29ª rodada, a reta final do Brasileirão apresenta um cenário cada vez mais definido para os clubes que brigam nas partes de cima e de baixo da tabela. O triunfo do Vitória contra o Santos, na segunda-feira (20) movimentou ainda mais a luta contra o rebaixamento.
Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 29 rodadas, dois times já estão garantidos na próxima Libertadores: Flamengo e Palmeiras, que também aparecem com as maiores chances de título, com 48,3% e 48,8%, respectivamente. Vale destacar que o levantamento considera como base o G-6 — pode virar G-9 em caso de título brasileiro nas competições continentais e se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os nove primeiros.
Já na parte de baixo da tabela, pelo menos dois já estão praticamente rebaixados: Sport (99,7%) e Fortaleza (90,4%). Mesmo com a vitória sobre o Bragantino, o Juventude, 18º, tem 89% de risco de queda —precisa alcançar aproximadamente 73% de aproveitamento para atingir essa pontuação nas últimas nove rodadas para chegar aos 45 pontos, a tradicional "nota de corte" para escapar do rebaixamento.
O Cruzeiro está praticamente garantido na Libertadores, com 99,9%. A briga mais intensa é pela última vaga no torneio continental, com Mirassol (97,1%), Bahia (84,8%) e Botafogo (66%) despontando como principais concorrentes. Fluminense (25,5%), Vasco (11,8%) e São Paulo (5%) ainda sonham, mas a Sul-Americana surge como destino mais provável para esse grupo intermediário.
Já na parte de baixo, os praticamente rebaixados estão seguidos de Vitória (44,6%) e Santos (34,8%), que ainda lutam para reagir. Atlético-MG (12,8%) aparece com risco moderado, enquanto Ceará (6,6%), Inter (5,5%), Corinthians (5,3%) e Grêmio (4%) precisam somar pontos para não se complicar.
Veja as chances de cada time no Brasileirão
Os riscos de rebaixamento
- Sport - 99,7%
- Fortaleza - 90,4%
- Juventude - 89,4%
- Vitória - 44,6%
- Santos - 34,8%
- Atlético-MG - 12.8%
- Ceará - 6,6%
- Inter - 5,5%
- Corinthians - 5,3%
- Bragantino - 4,7%
- Grêmio - 4%
- São Paulo - 1,7%
*Os demais times tem menos de 1% de risco de rebaixamento.
As chances de título
- Palmeiras - 48,8%
- Flamengo - 48,3%
- Cruzeiro - 2,6%
*Os demais times tem menos de 1% de chance de título.
As chances de classificação à Libertadores
- Flamengo - 100%
- Palmeiras - 100%
- Cruzeiro - 99,9%
- Mirassol - 97,1%
- Bahia - 84,8%
- Botafogo - 66%
- Fluminense - 25,5%
- Vasco - 11,8%
- São Paulo - 5%
- Inter - 2,6%
- Bragantino - 1,9%
- Grêmio - 1,8%
- Corinthians - 1,6%
- Ceará - 1,3%
*Os demais times têm menos de 1% de chance de irem à Libertadores
As chances de classificação à Sul-Americana
- Vasco - 76,9%
- Fluminense - 70,2%
- São Paulo - 69,4%
- Bragantino - 56,4%
- Grêmio - 55,7%
- Inter - 55,5%
- Corinthians - 53,6%
- Ceará - 48%
- Atlético-MG - 35,4%
- Botafogo - 33,9%
- Santos - 15,2%
- Bahia - 15,1%
- Vitória - 10,3%
- Mirassol - 2,9%
*Os demais times têm menos de 1% de chance de irem à Sul-Americana
