Raio X do Brasileirão: veja as posições de Grêmio e Inter no segundo turno

Foram sete rodadas do returno já disputadas. Edu Andrade / Staff Images/ CBF

As sete primeiras rodadas do returno são destoantes para Grêmio e Inter no Brasileirão. Até então, os dois times estão em grupos diferentes da tabela de classificação.

O Grêmio venceu três jogos, empatou três e perdeu apenas um. Além de ter marcado 10 gols e sofrido sete. O desempenho deixa o Tricolor na sexta colocação do returno.

O Inter, por sua vez, tem a pior campanha entre os 20 times. O Colorado acumula apenas uma vitória, com dois empates e quatro derrotas. Além de ter marcado nove gols e sofrido 15 — a segunda pior defesa do recorte, atrás apenas do Vitória.

Representante da Serra

O último gaúcho na competição é o Juventude, que também não vem em boa fase. São seis pontos no returno, oriundos de uma vitória, três empates e três derrotas, com cinco gols marcados e 10 sofridos. O desempenho deixa o Alviverde em 18º.

Além de Juventude e Inter, a zona de rebaixamento do returno também tem Atlético-MG (19º) e Sport (17º).

E a parte de cima?

O Palmeiras, por outro lado, é o líder do returno, com 16 pontos conquistados. O time de Abel Ferreira vem de cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 16 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O G-4 ainda tem Flamengo (2º), Mirassol (3º) e Cruzeiro (4º).

Situação geral

O desempenho geral, porém, apresenta outro desenho. O Flamengo é o líder do Brasileirão, com 55 pontos. Enquanto o Palmeiras vem na segunda colocação, com 52. O G-4 ainda tem Cruzeiro (3º) e Botafogo (4º).

A zona de rebaixamento também é distinta. Ao término de 25 rodadas, Vitória (17º), Juventude (18º), Fortaleza (19º) e Sport (20º) estão entre os quatro piores times.

O Inter ocupa, atualmente, o 15º lugar, com 29 pontos — são quatro a mais em relação ao Z-4. Enquanto o Grêmio vive a melhor situação entre os três gaúchos, estando no 10º lugar, com 33 pontos.

Classificação do segundo turno do Brasileirão (7 rodadas):