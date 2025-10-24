Para se afastar do Z-4, quem tem a tabela mais difícil no Brasileirão: Grêmio ou Inter?

Inter e Grêmio tentam se afastar da zona de rebaixamento. André Ávila / Agencia RBS

A nove rodadas do final do Brasileirão para quase todos os times da segunda metade da tabela, a luta contra o rebaixamento entra na reta final. Para ajudar nos cálculos que muitos torcedores começam a fazer, GZH se debruçou numa análise para entender os níveis de dificuldade da tabela até a última rodada.

Com raras exceções, o fator local é determinante para o desempenho. Por isso calculamos os resultados das equipes em frente e longe de suas torcidas. Por exemplo: quem for enfrentar o Bahia na Fonte Nova, terá de encarar um time que somou 36 pontos; mas quem receber os baianos encontrará um rival que fez 14 pontos.

Grêmio tem tabela mais fácil do que o Inter

Para a dupla Gre-Nal, há boas notícias. Entre os times da segunda página da tabela, o Grêmio tem a tabela mais acessível. Seus adversários, até agora, somaram 153 pontos. O próximo jogo é na Arena contra o Juventude, que dos 26 pontos, ganhou apenas cinco fora de casa. Na Arena, o Grêmio fez 23 dos seus 36 pontos.

O Inter encontrará oponentes que alcançaram 169 pontos – a terceira melhor tabela. O jogo deste sábado é contra o Fluminense, que fez 28 dos 41 pontos como mandante. Como visitante, o Colorado conquistou 11 dos 35 pontos.

A do Juventude é a sexta neste ranking, que não levou em conta Fortaleza e Sport, praticamente já rebaixados.

Adversários diretos da Dupla na luta contra o rebaixamento, Ceará e Santos têm a pior sequência. Verdade que ambos ainda têm 10 partidas. Mas como o Ceará terá o Fluminense duas vezes e o Santos pega o Palmeiras em casa e fora, suas tabelas são as mais complicadas.

A seguir, veja a lista.

Ranking de dificuldade da tabela

Grêmio — 153 pontos Corinthians — 164 pontos Inter — 169 pontos Bragantino — 171 pontos Atlético-MG — 173 pontos (166 se desconsiderar o jogo atrasado) Juventude — 176 pontos Vitória — 179 pontos Santos — 218 pontos (192 se desconsiderar o jogo atrasado) Ceará — 222 pontos (194 se desconsiderar o jogo atrasado)

Tabelas detalhadas dos pontos

Grêmio

Juventude (C): 5 pontos

Corinthians (F): 22

Cruzeiro (C): 21

Fortaleza (F): 17

Vasco (C): 14

Botafogo (F): 25

Palmeiras (C): 26

Fluminense (C): 13

Sport (F): 10

Total: 153

Corinthians

Vitória (F): 23 pontos

Grêmio (C): 13

Bragantino (F): 22

Ceará (C): 14

São Paulo (C): 14

Cruzeiro (F): 35

Botafogo (C): 21

Fortaleza (F): 17

Juventude (C): 5

Total: 164

Inter

Fluminense (F): 28 pontos

Atlético MG (C): 9

Vitória (F): 23

Bahia (C): 13

Ceará (F): 21

Santos (C): 12

Vasco (F): 25

São Paulo (F): 24

Bragantino (C): 14

Total: 169

Bragantino

Vasco (C): 14 pontos

Bahia (F): 36

Corinthians (C): 14

São Paulo (F): 24

Vitória (C): 9

Flamengo (F): 35

Fortaleza (C): 7

Atlético MG (C): 9

Inter (F): 24

Total: 171

Atlético-MG

Ceará (C): 14 pontos

Inter (F): 24

Bahia (C): 13

Sport (F): 10

Palmeiras (C): 26

Fortaleza (F): 17

Flamengo (C): 26

Bragantino (F): 22

Vasco (C): 14

Total: 166

Juventude

Grêmio (F): 23 pontos

Palmeiras (C): 26

Sport (F): 10

Vasco (F): 25

Cruzeiro (C): 21

São Paulo (F): 24

Bahia (C): 13

Santos (C): 12

Corinthians (F): 22

Total: 176

Vitória

Corinthians (C): 14 pontos

Cruzeiro (F): 35

Inter (F): 11

Botafogo (C): 21

Bragantino (F): 22

Sport (F): 10

Mirassol (C): 17

Palmeiras (F): 35

São Paulo (C): 14

Total: 179

Santos

Botafogo (F): 25 pontos

Fortaleza (C): 7

Palmeiras (F): 26

Flamengo (F): 35

Palmeiras (C): 26

Mirassol (C): 17

Inter (F): 24

Sport (C): 7

Juventude (F): 21

Cruzeiro (C): 21

Total: 192

Ceará