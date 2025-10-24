Para se afastar do Z-4, quem tem a tabela mais difícil no Brasileirão: Grêmio ou Inter?

A nove rodadas do final do Brasileirão para quase todos os times da segunda metade da tabela, a luta contra o rebaixamento entra na reta final. Para ajudar nos cálculos que muitos torcedores começam a fazer, GZH se debruçou numa análise para entender os níveis de dificuldade da tabela até a última rodada.
Com raras exceções, o fator local é determinante para o desempenho. Por isso calculamos os resultados das equipes em frente e longe de suas torcidas. Por exemplo: quem for enfrentar o Bahia na Fonte Nova, terá de encarar um time que somou 36 pontos; mas quem receber os baianos encontrará um rival que fez 14 pontos.
Grêmio tem tabela mais fácil do que o Inter
Para a dupla Gre-Nal, há boas notícias. Entre os times da segunda página da tabela, o Grêmio tem a tabela mais acessível. Seus adversários, até agora, somaram 153 pontos. O próximo jogo é na Arena contra o Juventude, que dos 26 pontos, ganhou apenas cinco fora de casa. Na Arena, o Grêmio fez 23 dos seus 36 pontos.
O Inter encontrará oponentes que alcançaram 169 pontos – a terceira melhor tabela. O jogo deste sábado é contra o Fluminense, que fez 28 dos 41 pontos como mandante. Como visitante, o Colorado conquistou 11 dos 35 pontos.
A do Juventude é a sexta neste ranking, que não levou em conta Fortaleza e Sport, praticamente já rebaixados.
Adversários diretos da Dupla na luta contra o rebaixamento, Ceará e Santos têm a pior sequência. Verdade que ambos ainda têm 10 partidas. Mas como o Ceará terá o Fluminense duas vezes e o Santos pega o Palmeiras em casa e fora, suas tabelas são as mais complicadas.
A seguir, veja a lista.
Ranking de dificuldade da tabela
- Grêmio — 153 pontos
- Corinthians — 164 pontos
- Inter — 169 pontos
- Bragantino — 171 pontos
- Atlético-MG — 173 pontos (166 se desconsiderar o jogo atrasado)
- Juventude — 176 pontos
- Vitória — 179 pontos
- Santos — 218 pontos (192 se desconsiderar o jogo atrasado)
- Ceará — 222 pontos (194 se desconsiderar o jogo atrasado)
Tabelas detalhadas dos pontos
Grêmio
- Juventude (C): 5 pontos
- Corinthians (F): 22
- Cruzeiro (C): 21
- Fortaleza (F): 17
- Vasco (C): 14
- Botafogo (F): 25
- Palmeiras (C): 26
- Fluminense (C): 13
- Sport (F): 10
- Total: 153
Corinthians
- Vitória (F): 23 pontos
- Grêmio (C): 13
- Bragantino (F): 22
- Ceará (C): 14
- São Paulo (C): 14
- Cruzeiro (F): 35
- Botafogo (C): 21
- Fortaleza (F): 17
- Juventude (C): 5
- Total: 164
Inter
- Fluminense (F): 28 pontos
- Atlético MG (C): 9
- Vitória (F): 23
- Bahia (C): 13
- Ceará (F): 21
- Santos (C): 12
- Vasco (F): 25
- São Paulo (F): 24
- Bragantino (C): 14
- Total: 169
Bragantino
- Vasco (C): 14 pontos
- Bahia (F): 36
- Corinthians (C): 14
- São Paulo (F): 24
- Vitória (C): 9
- Flamengo (F): 35
- Fortaleza (C): 7
- Atlético MG (C): 9
- Inter (F): 24
- Total: 171
Atlético-MG
- Ceará (C): 14 pontos
- Inter (F): 24
- Bahia (C): 13
- Sport (F): 10
- Palmeiras (C): 26
- Fortaleza (F): 17
- Flamengo (C): 26
- Bragantino (F): 22
- Vasco (C): 14
- Total: 166
Juventude
- Grêmio (F): 23 pontos
- Palmeiras (C): 26
- Sport (F): 10
- Vasco (F): 25
- Cruzeiro (C): 21
- São Paulo (F): 24
- Bahia (C): 13
- Santos (C): 12
- Corinthians (F): 22
- Total: 176
Vitória
- Corinthians (C): 14 pontos
- Cruzeiro (F): 35
- Inter (F): 11
- Botafogo (C): 21
- Bragantino (F): 22
- Sport (F): 10
- Mirassol (C): 17
- Palmeiras (F): 35
- São Paulo (C): 14
- Total: 179
Santos
- Botafogo (F): 25 pontos
- Fortaleza (C): 7
- Palmeiras (F): 26
- Flamengo (F): 35
- Palmeiras (C): 26
- Mirassol (C): 17
- Inter (F): 24
- Sport (C): 7
- Juventude (F): 21
- Cruzeiro (C): 21
- Total: 192
Ceará
- Atlético-MG (F): 24 pontos
- Fluminense (F): 28
- Fluminense (C): 13
- Fortaleza (C): 7
- Corinthians (F): 22
- Inter (C): 11
- Mirassol (F): 35
- Cruzeiro (C): 21
- Flamengo (F): 35
- Palmeiras (C): 26
- Total: 194