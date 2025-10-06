Os gols e os melhores momentos da 27ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na 27° rodada, o Palmeiras assumiu a liderança ao vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2. O Flamengo, em um jogo com polêmicas pela arbitragem, perdeu para o Bahia por 1 a 0 e é o segundo colocado. Cruzeiro e Botafogo completam o G-4.
Enquanto isso, na parte debaixo da tabela, o Juventude perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 e agora é o 19° colocado. O Sport é o último, com apenas 16 pontos.
Fora de casa, o Grêmio perdeu o Bragantino por 1 a 0, em um jogo repleto de polêmicas de arbitragem. Com o próximo compromisso apenas no dia 16 de outubro por conta da parada para a data Fifa, o Tricolor espera pelo retorno de jogadores lesionados para a reta final do Brasileirão.
O Inter venceu o Botafogo no Beira-Rio, por 2 a 0, com gols de Alan Patrick e Vitinho. Agora são 32 pontos, sete de distância para o 17º colocado.