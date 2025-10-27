Os gols e melhores momentos da 30ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na 30ª rodada do Brasileirão, o líder Palmeiras empatou sem gols com o Cruzeiro, enquanto o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1 a 0.

Com isso, o Palmeiras continua na primeira colocação, com 62 pontos. Cruzeiro, Flamengo e Mirassol fecham o G-4.

Já no Rio de Janeiro, o Inter perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Desta forma, para evitar riscos maiores neste final de campeonato, agora o Colorado terá de vencer o Atlético-MG, no Beira-Rio, no próximo domingo (2).