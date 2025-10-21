Os gols e melhores momentos da 29ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Flamengo se impõs no Maracanã e venceu o Palmeiras. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

Na 29ª rodada do Brasileirão, o destaque foi o duelo entre Palmeiras e Flamengo, que disputam a liderança do campeonato. O rubro-negro levou a melhor e venceu, por 3 a 2.

Apesar disso, o Palmeiras continua na primeira colocação, com 61 pontos, por ter uma vitória a mais. Cruzeiro e Mirassol fecham o G-4.

Entre os gaúchos, o Grêmio, fora de casa, foi goleado pelo Bahia por 4 a 0. Em 12º lugar, com 36 pontos, a equipe treinada por Mano Menezes perdeu a chance de se aproximar dos clubes na briga pela Libertadores, e a distância para o G-6 subiu para seis pontos.

No Beira-Rio, o Inter venceu o Sport e se afastou do Z-4. Os gols de Borré e Bruno Henrique levaram o time de Ramón Díaz a 35 pontos, na 14ª posição após 29 rodadas. O Colorado volta a campo nesta quarta (22), às 19h, em jogo atrasado da 14° rodada contra o Bahia, na Fonte Nova.

Confira os melhores momentos da 29° rodada

Corinthians 1x0 Atlético-MG

Cruzeiro 2x0 Fortaleza

Flamengo 3x2 Palmeiras

Mirassol 3x0 São Paulo

Internacional 2x0 Sport

Ceará 0x2 Botafogo

Bahia 4x0 Grêmio

Juventude 1x0 Bragantino

Vasco 2x0 Fluminense

Santos 0x1 Vitória